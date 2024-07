L’Europeade fa ballare gli affari 

Quattro giorni di festa e Nuoro si riscopre turistica. Tante famiglie e gruppi di stranieri hanno invaso la città in occasione dei quattro giorni di Europeade. Ottimo il resoconto per le attività e i musei, impegnati nell'accoglienza. Il clima di festa ha oltrepassato le polemiche, mandando un messaggio di speranza per gli eventi in città. Il più grande festival folcloristico sulla cultura popolare europea ha portato una ventata d'aria fresca e l'obiettivo di creare interazioni e scambi culturali con i gruppi provenienti da tutta Europa è stato raggiunto.

Il successo

«Le attività di ristorazione e le strutture ricettive hanno ottenuto davvero ottimi risultati - afferma Salvatore Piredda del Centro commerciale naturale, parlando a nome delle attività del Corso Garibaldi – Il target di questi giorni arrivava già indirizzato verso il ristoro, le attività erano sempre piene. L’unico inconveniente è stato abbassare le serrande all'una di notte, ma si è riusciti a tenere a bada il problema anche grazie all'aiuto delle forze dell'ordine che hanno svolto un ottimo lavoro e per questo li ringraziamo. Ci sono stati altri piccoli problemi legati all'applicazione utilizzata per i buoni pasto, ma è comprensibile visti i tempi ristretti ma nel complesso siamo davvero contenti».

La cultura

Eccellente anche il bilancio di tutti musei: all'Etnografico si è registrato un altissimo numero di visitatori europei, spinti dalla curiosità di conoscere la tradizione e cultura sarda e creare uno scambio; i gruppi hanno cantato e ballato all'interno del museo del Costume e in quello della Ceramica; allo Spazio Ilisso «si è avuto un notevole incremento dei visitatori, in particolare di famiglie e giovani, soprattutto stranieri. Un dato decisamente positivo», affermano le guide del museo. Particolarmente apprezzata dai visitatori anche l'accoglienza dei nuoresi che hanno aperto le porte delle proprie case per stare in compagnia, creando veri e propri scambi culturali e accompagnando i turisti alla scoperta della città, delle attività, dei musei e delle aree di interesse enogastronomico e culturale.

