«L’Europa valorizzi la continuità digitale della Sardegna» 

C'è la continuità territoriale aerea ma anche quella digitale da difendere e valorizzare. Un'altra frontiera che la Sardegna e tutte le altre Isole e realtà periferiche devono attraversare per ridurre antichi svantaggi riconducibili alla storia e alla posizione geografica. E oggi, a Bruxelles, nell'assemblea del Comitato europeo delle Regioni in sessione plenaria, il rappresentante sardo, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, svolge il ruolo di relatore del parere formulato dallo stesso Comitato sulla legge per un'Europa interoperabile, adottata dalla Commissione con l'intento di favorire la coesione digitale tra le diverse realtà del Vecchio Continente e fornire servizi pubblici più efficienti attraverso una migliore cooperazione tra le amministrazioni nazionali in materia di scambio di dati e soluzioni informatiche.

La strategia, delineata dal testo, è quello di creare una rete di amministrazioni pubbliche digitali sovrane e interconnesse, accelerare la trasformazione digitale del settore pubblico europeo e offrire, in un orizzonte non troppo lontano, servizi pubblici migliori ai cittadini e alle imprese. Viene considerato un passo essenziale per conseguire gli obbiettivi digitali dell'Europa per il 2030 e sostenere flussi di dati in piena sicurezza. La sanità è uno dei campi in cui il principio dell'interoperabilità potrebbe essere applicato con il trasferimento per via telematica, nel dialogo tra ospedali di Paesi diversi, di dati che riguardano la salute dei cittadini. Per l'Isola, che pure deve mettersi al passo sul piano delle connessioni internet ad alta velocità, è un'occasione da non perdere.

«La continuità territoriale digitale, al pari di quelle aerea e marittima, per la Sardegna - dichiara Michele Pais - è uno strumento fondamentale per colmare distanze e ridurre diseguaglianze, per sostenere attività economiche e professionali, combattere lo spopolamento e la fuga dei giovani». Il rappresentante sardo nel Comitato delle Regioni sottolinea inoltre che «la digitalizzazione è indispensabile nel mondo moderno per consentire a tutti i cittadini europei di essere messi sullo stesso piano, dando loro pari opportunità, che vivano in una grande metropoli europea o nel più piccolo paese della Sardegna».

Pais illustrerà il parere alle 17 nell'Edificio Charlemagne, cuore delle istituzioni europee. C'è un dato politico, che riguarda la coesione digitale ma anche altri ambiti fondamentali per lo sviluppo comune, su cui la Sardegna e le altre regioni non si stancano di portare all'attenzione delle massime istituzioni europee: la necessità che i loro rappresentanti siano parte integrante del livello strategico della governance e che le istanze locali e regionali siano tenute nella giusta considerazione.