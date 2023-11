«L’Europa tuteli le eccellenze»  

Incontro ieri al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e l’assessora regionale all’Agricoltura Valeria Satta. Sono stati affrontati vari temi – spiega una nota – dalle risorse per i consorzi di bonifica e gli acquedotti rurali, alla necessità per il comparto agricolo sardo di sburocratizzare e velocizzare il sistema dei pagamenti. Sul piano politico e strategico la preoccupazione è per le politiche agricole europee che escludono dai fondi l’Isola. «Dalle compensazioni Pac - dove la regione si è fatta carico delle esigenze - alla penalizzazione degli allevatori ovini esclusi inspiegabilmente dal livello 2 dell’eco-schema 1 europeo». Per Salvini «le politiche europee devono tenere conto delle tipicità delle regioni italiane come la Sardegna. Non si può procedere con miopia a scapito delle nostre eccellenze».

