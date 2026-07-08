VaiOnline
I numeri.
09 luglio 2026 alle 01:04

L’Europa si riprende il ruolo di leader dei Mondiali 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il maxi Mondiale a 48 squadre affonda i giganti e al loro posto sorge un nuovo, Vecchio continente. Giunto ai quarti, il torneo più esteso di sempre premia l’Europa: piazzate 6 nazionali (sulle 16 qualificate) tra le 8 migliori al mondo. Tra loro due potenze in ascesa come Norvegia, Svizzera e Belgio. Già ora gli scandinavi sono al loro miglior Mondiale, mentre gli elvetici hanno eguagliato l’edizione (di casa) del 1954.

È un torneo in cui cadono i totem. Per la prima volta nella storia ai quarti non ci sono né Brasile né Germania, nuovo atto di una ritirata iniziata nel 2018 quando entrambe mancarono l’approdo alla semifinale. Un’eclissi che si somma alla scomparsa dal panorama calcistico globale dell’Italia.

Ma se la Fifa pensava che questo portasse all’exploit di Africa e Asia, Gianni Infantino è rimasto deluso. L’Asia (9 squadre qualificate) le ha perse tutte entro i sedicesimi, l’Africa (10) ha solo il Marocco: la sensazione è che la nuova suddivisione dei posti abbia sfavorito l’Europa. Che ha mantenuto il baricentro in una rinnovata geografia del calcio.

Il Brasile non è caduto sotto i colpi del Giappone o di un’africana, ma della Norvegia. La Germania, superata dal Paraguay, è stata “vendicata” dalla Francia. E la catena di eventi seguita all’esclusione dell’Italia per mano della Bosnia ha portato ai quarti il Belgio, giustiziere degli Usa che avevano sconfitto i balcanici. Le squadre ai quarti hanno vinto in tutto 7 Mondiali, numero più basso dal 1986. La più blasonata, l’Argentina a 3, è anche l’unica americana sopravvissuta (per un pelo) al confronto tra i due lati dell’oceano, concluso 6-1 per la sponda orientale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Tornano i raid in Iran «Chiuderemo Hormuz»

Gli ultimi attacchi Usa ordinati nella notte E Teheran abbatte un drone americano 
Sanità

«Un solo medico per il Centro trasfusionale»

Nuoro, il dg dell’Asl Trotta convoca una riunione sul caso 
Fabio Ledda
Oristano.

«Pronto soccorso allo stremo»

Valeria Pinna
Il lieto fine.

Partorisce sull’elicottero del 118

Andrea Busia
L’emergenza

Inferno di fuoco alle porte di Cagliari

Devastante rogo tra Selargius e Monserrato: famiglie evacuate, 387 chiusa per ore 
Raffaele Serreli
Andrea Mascia è un ex comandante Meridiana

«I voli da Cagliari a Olbia e Alghero poco utili e costosi»

Per ora semivuoti gli Atr di Aeroitalia utilizzati nei due collegamenti interni 
Andrea Artizzu
Regione

Continuità, in arrivo le prime sanzioni

Tra le violazioni dei vettori la mancata attivazione di voli aggiuntivi nei tempi previsti 
Il caso

Truffa, arrestato Adinolfi: «Socialmente pericoloso»

La Finanza: evasione fiscale e decine di raggiri dietro “Scommessa collettiva” 