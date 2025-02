«L’Europa si preoccupi del suo continente, noi guardiamo al Pacifico» 

Bruxelles. Ciò che il nuovo capo del Pentagono Pete Hegseth ha intimato - in sessione pubblica - agli alleati della Nato è un vero e proprio reset, né più né meno. Lo shock al quartier generale di Bruxelles è palpabile e ora resta da capire quanto gli Usa facciano sul serio. Il messaggio è chiarissimo: Washington intende concentrarsi nell’Indopacifico, perché la sfida è la deterrenza alla Cina, e l’Europa deve assumersi l’onere della «difesa convenzionale» nel suo spicchio di mondo. Gli Stati Uniti restano “fedeli” all’Alleanza, ma basta assegni in bianco.

Hegseth ha scelto la riunione del Gruppo di Contatto sull’Ucraina per terremotare l’Alleanza, mancando probabilmente di tatto poiché oggi ci sarà la riunione del Consiglio Atlantico e i panni sporchi, si sa, si lavano in famiglia, non certo nel villaggio (globale). Il ministro della Difesa britannico, John Healey, al termine della tirata - visto il panico generale - ha improvvisato qualche punto di sutura. «Abbiamo sentito il vostro impegno nei confronti della Nato, dell’articolo 5, di un’Ucraina sovrana e del partenariato di difesa con l’Europa ma abbiamo anche sentito le vostre preoccupazioni: statene certi, rafforzeremo la nostra sicurezza». Elon Musk evidentemente sapeva cosa si stava per abbattere su Bruxelles dato che, su X, in uno scambio di battute con un follower - che definiva l’Alleanza come anacronistica - aveva sentenziato: «La Nato necessita di una revisione». Entrando più nel dettaglio. «Gli Stati Uniti - ha detto Hegseth - non tollereranno più un rapporto squilibrato che incoraggia la dipendenza: sfidiamo i vostri Paesi e i vostri cittadini a raddoppiare gli sforzi e a impegnarsi non solo per le esigenze dell’Ucraina ma anche per gli obiettivi di deterrenza a lungo termine». Insomma: politica e popolo. Hegseth ha ribadito l’obiettivo del 5% del Pil ma i negoziati devono ancora iniziare, con il segretario generale Mark Rutte che ha parlato di dato “superiore” al 3%.

