L’Europa si avvicina al sogno della Ryder Cup  

Il vantaggio del Team Europe (5 punti) è ancora consistente, ma la reazione con tanto di rimonta degli Stati Uniti regala alla Ryder Cup, la prima che si svolge in Italia, ancora più fascino. E dove si dirigerà la prestigiosa coppa - forgiata dai gioiellieri reali Mappin e Webb di Londra nel 1924 su commissione di Simon Ryder - si decide oggi. Per la gioia degli appassionati di golf, gli oltre 50mila che ogni mattina all'alba raggiungono i campi del Marco Simone Golf & Country Club. Per vincere, l'Europa dovrà conquistare almeno 14 punti e mezzo, mentre agli Stati Uniti ne basteranno 14 (in quanto detentori del trofeo), conti alla mano dopo il 10.5-5.5 di oggi, a Fleetwood e compagni bastano 4 punti per vincere e riscattare la pesante sconfitta del 2021 in Wisconsin.

Alla prova di forza nei match del mattino del Team europeo - che ha tra i vicecapitani Edoardo e Francesco Molinari - è seguita la reazione d'orgoglio del Team Usa che insegue a Roma una vittoria oltreoceano che manca da 30 anni. Il clima al "Marco Simone” non delude le attese, non solo in senso meteorologico. Il tifo è assordante, con una predominanza di supporter europei al grido 'Go Europe'. Oggi si decide tutto con gli incontri singoli. In palio ci sono 12 punti, all'Europa ne bastano quattro per cantare l'Inno alla Gioia e riprendersi la Ryder Cup anche se dopo i fourballs di ieri gli Stati Uniti hanno ritrovato slancio e fiducia.

