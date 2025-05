«L’Europa sbaglia: questa non è guerra, è un incubo continuo» 

«La gente in Europa pensa che questa sia una guerra fra palestinesi e israeliani. Ma non è vero». Fino all’anno scorso ministro della Cultura dell’Autorità nazionale palestinese, Atef Abu Saif è in libreria in molti Paesi con “Diario di un genocidio, 60 giorni sotto le bombe a Gaza”, scritto mentre era intrappolato nella Striscia dove è nato 51 anni fa, nel campo profughi di Jabalia. Ieri era a Cagliari per l’incontro “Fermare il massacro della popolazione civile, riconoscere lo stato palestinese”, organizzato alla Passeggiata Coperta dalla fondazione Enrico Berlinguer.

«Ieri era il 15 maggio, il giorno della Nakba: è dal 1948 che è sempre la Nakba, non si ferma da allora. Ed è dal 1948 che in molti Paesi europei si pensa che ci sia una lotta fra arabi ed ebrei, ma non è così. Abbiamo sempre vissuto senza problemi con gli ebrei, in Spagna come nei Paesi arabi. E non è corretto parlare di una guerra fra israeliani e palestinesi: Israele è uno Stato coloniale realizzato per molte ragioni nella nostra terra, e questo è dipeso dalla storia d’Europa, non dalla nostra. E quando Meloni, Macron e Trump parlano di diritto all’autodifesa, non considerano che un occupante non avrebbe il diritto di rispondere neanche se attaccato. Ma la storia è scritta con un inchiostro molto tenue, e chiunque ci può leggere quel che vuole».

Il 7 Ottobre è storia recentissima.

«Sì, ma il conflitto non è nato il 7 ottobre. Il 6 ottobre gli israeliani hanno ucciso un palestinese, e il 5 ne avevano ucciso due… Io non giustifico il 7 ottobre, ma è pericoloso usarlo per giustificare il genocidio: non tutti i palestinesi supportano il 7 ottobre, non puoi punire tutti i palestinesi per via del 7 ottobre. Perché tutti nel mondo chiedono il rilascio degli ostaggi e dimenticano che noi abbiamo 11mila ostaggi prigionieri di Israele? Perché di loro non importa a nessuno? Ci sono bambini, fra loro. E donne. E anziani».

Meglio detenuti in Israele che ostaggi di Hamas.

«Perché?».

Questione di garanzie.

«Due giorni fa sono morti tre prigionieri palestinesi, torturati nelle prigioni israeliane. Anche io sono stato in una prigione israeliana: era il 1991, ero un ragazzo. E sia chiaro, quel che non accetto per me non lo accetto neanche per gli altri: sono contro la prigionia dei palestinesi e contro il fatto che i 25 israeliani siano tenuti in ostaggio. Ma Israele sbaglia se pensa di poter uccidere e distruggere senza che i palestinesi reagiscano, l’unico modo per evitare che i palestinesi combattano è riconoscere i loro diritti».

Non è tardi per la pace?

«Quando Arafat si accordò con Rabin, in Palestina quel patto non era apprezzato: l’80% della terra dei nostri padri a Israele e a noi il 20. Ma lo accettammo, perché la pace si trova con il compromesso, non prendendo ciò che vuoi. E quando Arafat venne a Gaza, la gente gli lanciava fiori. Che accadde a Rabin in Israele?».

A ucciderlo fu un fanatico.

«Già. Ma da allora quei fanatici controllano il Paese».

Anche Hamas è fanatica.

«Perché non c’è stato un fanatico che abbia ucciso Arafat? Mi sembra che la dica lunga sulla differenza fra cultura palestinese e israeliana».

Lei è uno scrittore, ha contatti con autori israeliani?

«I soli israeliani che conosco sono soldati».

Che pensa degli studenti che inneggiano ad Hamas?

«È una loro scelta. Io sono stato incarcerato cinque volte da Hamas, e hanno cercato di uccidermi per due volte, ma chiedo: perché quello di Hamas è terrorismo e quello dell’esercito israeliano no? Una forza armata che fa 300 vittime al giorno non è criminale?».

Può descrivere un giorno fra quelli trascorsi a Gaza?

«A Gaza non sai più che cosa è normale e che cosa non lo è. Ti svegli la mattina e cominci a pensare che devi restare vivo fino a notte. E di notte pensi: devo restare vivo fino al mattino. E così quel che fai di giorno e di notte è evitare di essere ucciso. Ma siccome questa guerra non ha una logica, non sai come fare, non ci sono regole, e alla fine non ero più certo di essere vivo o morto. Mi capitava di voltarmi e vedere che tutta la gente attorno a me era morta. Per quello ho cominciato a scrivere. Rileggevo e dicevo: “Ma questa persona parla di me! Ma allora sono vivo”. Non sto usando una metafora: è vero. Adesso quando chiudo gli occhi ho la sensazione che sia stato un incubo. Un giorno ho visto un mio conoscente, mi ha chiamato e mi sono incamminato verso di lui. Però mi sono mosso con un attimo di ritardo e questo mi ha salvato, perché un istante dopo gli è crollato addosso un palazzo».

RIPRODUZIONE RISERVATA