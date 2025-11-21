L’Europa ripassa dall’Isola 

Esiste un fatto consolidato nel volley italiano. Una partita della Cev Cup, la seconda manifestazione europea, si gioca a Cagliari. È stato così negli anni scorsi, lo sarà ancora, il 10 dicembre il Pala Pirastu apre le porte per ospitare Bluenergy Piacenza-Jihostroi Ceskè Budejovice (formazionececa), sedicesimo di finale della Coppa Cev. Quasi tre mesi dopo la parata di stelle di Oristano, quando al “Sardegna Volleyball Challenge” Alessia Orro si presentò al suo pubblico da neocampionessa del mondo con la nuova maglia del Fenerbahçe, e un anno dopo Itas Trentino-Benfica (ottavo di finale), con Michieletto, Lavia e Sbertoli. La Sardegna è, e resta, una destinazione appetibile per le competizioni internazionali, fondamentale l’impegno del comitato regionale della Fipav. Il sito internet della società piacentina offre ampio risalto all’evento e alla imminente trasferta nell’isola.

L’italiana

La Gas Sales Bluenergy Piacenza è una società ripartita dalla A2 nel 2018, riconquistando un posto nella Superlega occupando posizioni di primo piano, vincendo la Coppa Italia nel 2023. Ritorna in una competizione europea, l’ultima volta fu nel febbraio 2024 quando venne eliminata ai quarti della Champions League. Alcuni nomi a disposizione del coach Dante Boninfante. I campioni del mondo Gianluca Galassi e Domenico Pace, Yuri Romanò si è invece trasferito in Russia. Il cubano Robertlandy Simon, una collezione infinita di trofei individuali, Alessandro Bovolenta, tra i migliori opposti di questo inizio campionato, figlio dell’indimenticato Vigor, parte della “generazione di fenomeni” guidati da Julio Velasco, Bebeto e Andrea Anastasi. Quest’ultimo sulla panchina piacentina per una stagione e mezzo prima di Boninfante.

L’avversaria

E una delle più forti formazioni della Repubblica Ceca, sei scudetti vinti negli ultimi quindici anni, l’ultimo nel 2024. Terza nell’ultima Extraleague Ceca, non proprio fortunata l’esperienza, nella stessa stagione, nella Champions League, con sei sconfitte nel girone eliminatorio. Presta due elementi alla nazionale quarta negli ultimi mondiali, il palleggiatore Lubos Bartunek e il libero Michael Kovarik. Il giocatore più rappresentativo è certamente il centrale Aleksandar Okolic, una breve esperienza a Milano. Per affrontare Piacenza, nel turno di qualificazione ha battuto due volte per 3-0 lo Strumica, squadra della Macedonia del Nord.

