«L’Europa rimuova le barriere interne» 

La revisione del Pnrr e verifiche sulla formazione del prezzo dell’energia, per individuare eventuali «inaccettabili speculazioni». Giorgia Meloni risponde con una serie di impegni alle sollecitazioni del presidente di Confindustria Emanuele Orsini, che ieri l’aveva invita all’assemblea nazionale di Bologna. Ma per fronteggiare il caro-bollette la soluzione «non può essere continuare a cercare di tamponare spendendo soldi pubblici», chiarisce la premier, che davanti alla platea degli industriali riserva più di un affondo su Bruxelles.

Il discorso

«Pensate in grande», lo slogan lanciato dentro il Teatro EuropAuditorium da Meloni, che apre l’intervento di mezz’ora in continuità con la rassicurazione lanciata poco prima dal palco da Roberta Metsola agli industriali: «L'Europa è al vostro fianco, il Parlamento che presiedo è un vostro alleato». «Sarò onesta, Roberta, questo dipende dalle maggioranze che si formano di volta in volta, ma sicuramente tu sei e sei stata dalla nostra parte. Grazie davvero», la frase con cui la leader italiana incassa uno dei numerosi applausi della platea, ricorrenti quando chiede all’Ue di «rimuovere i dazi interni che si è autoimposta». O quando sottolinea che nel negoziato con Washington servono «saggezza e buon senso», nonché «un approccio più politico che burocratico».

Il piano di sviluppo

Sul capitolo competitività, la premier invece si impegna sulla revisione del Pnrr: con questo passaggio vorrebbe «rimodulare circa 15 miliardi per sostenere l'occupazione e per aumentare la produttività», e inserire nel Piano Transizione 5.0 e Industria 4.0 «semplificandoli». La presidente del Consiglio assicura che il governo nel confronto con le parti sociali delineerà «le linee di una politica industriale di medio e di lungo periodo».

Le richieste

Da parte sua Confindustria chiede un «vero piano industriale straordinario», in Italia e all’Europa. E chiama il governo, la politica, i sindacati a lavorare insieme, ad «un patto nuovo», perché «adesso è giunto il tempo della responsabilità, del coraggio, della determinazione», dice il presidente Emanuele Orsini che invita a lavorare «tutti insieme - industria e servizi, istituzioni e partiti, di maggioranza e di opposizione, forze sociali e sindacati - ad un vero piano industriale straordinario per l'Italia».

I punti

Orsini invoca «un sostegno agli investimenti di 8 miliardi di euro l’anno per i prossimi tre anni. Ancora meglio se cinque», con «un obiettivo di crescita ambizioso: raggiungere almeno il 2% di crescita del Pil nel prossimo triennio, da consolidare e aumentare nel tempo». Per sostenere gli investimenti c’è anche Industria 5.0 che «va potenziata», e «puntiamo sui contratti di sviluppo». All'Europa Confindustria chiede di agire su due leve: la prima sono gli investimenti, per attivarli serve un «New Generation Eu per l'industria» e un mercato dei capitali «realmente unico e integrato»; la seconda «sono le regole per rimettere al centro la competitività, l’abbattimento degli oneri burocratici e l'unione tra le tre dimensioni della sostenibilità: economica, sociale e ambientale».

