«L’Europa riconosca gli svantaggi insulari Il Pnrr? Occasione unica»  

Sessantasei anni, in carica dal 2017, il diplomatico in missione nell’Isola (oggi sarà a Sassari) ha incontrato ieri i rappresentanti delle istituzioni a Cagliari: sindaco, prefetto, presidente della Regione, autorità portuale.

«Sardegna e Francia hanno un legame storico. I mutamenti geopolitici in corso hanno reso più centrale il Mediterraneo: la vostra Isola può svolgere un ruolo importante».

L’aspetto fondamentale per l’ambasciatore Christian Masset, è la «cooperazione», che può essere declinata su vari temi: turismo, imprese, cultura, politiche europee, immigrazione.

Quali sono stati i temi dei vari colloqui?

«Abbiamo parlato dei grandi temi su cui si può sviluppare il nostro rapporto. Innanzitutto sul fronte turistico. La Sardegna è una destinazione sempre più apprezzata e conosciuta dai francesi. Negli incontri abbiamo discusso anche di cultura e università».

Ha visitato anche un liceo a Quartu.

«Sì, una scuola Esabac, che garantisce il doppio diploma italiano-francese. Nell’Isola ci sono sette istituti che preparano al baccalaureato, la nostra maturità. Nella zona di Cagliari vive una comunità francese molto importante, c’è una nuova generazione che ha scelto di vivere qui e sta sviluppando le proprie attività».

Per farlo servono collegamenti adeguati.

«La Sardegna vive una condizione insulare e per questo il traffico marittimo e aereo è molto importante. Ho incontrato il presidente dell’autorità portuale che mi ha spiegato quali sono le peculiarità dell’Isola. In estate ci sono collegamenti fitti, d’inverno si riducono. Questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare tutti. Certo, le compagnie pensano alla redditività, ma la continuità territoriale deve essere assicurata».

Su questo tema è in corso un braccio di ferro con l’Europa.

«Nel trattato di Maastricht e in quelli successivi c’è una considerazione speciale per le isole: deve essere riconosciuta la loro specificità e la legittimità di poterle aiutare sul piano dello sviluppo economico. Sotto questo aspetto i governi italiano e francese hanno in corso un confronto con l’Ue per le loro isole».

Da Bruxelles arrivano i fondi Pnrr.

«Un’opportunità straordinaria di sviluppo. Ne ho parlato durante l’incontro con il presidente della Regione, che mi ha raccontato anche i progetti relativi alla Zona franca: possono essere molto interessanti per le imprese francesi».

L’Europa però approva anche direttive molto discusse, come quella sul vino.

«Penso che ci debba essere un equilibrio. In Francia ci sono due scuole di pensiero: c’è chi pensa a difendere la nostra cultura e un settore economico molto importante. Ma c’è anche necessità che di informare i consumatori sugli effetti degli alcolici sulla salute. È stata avviata una discussione a livello europeo su questo punto».

Immigrazione: da tempo l’Italia chiede un maggior aiuto all’Ue. La Sardegna è una delle porte d’accesso.

«Noi condividiamo la volontà di portare questo tema al centro dell’agenda di Bruxelles. Ci sono alcune proposte della Commissione considerate anche dal Consiglio europeo di qualche giorno fa. La risposta alle sfida migratoria deve essere europea. Si deve trovare un’intesa e un equilibrio: tra il principio di responsabilità, dei Paesi di primo approdo che devono controllare e accogliere, e quello di solidarietà, ovvero il ricollocamento di queste persone negli Stati dell’Unione».

Poi ci sono anche i rapporti con i Paesi d’origine di queste persone.

«Servono più controlli alle frontiere esterne. E bisognerebbe sviluppare una politica europea di rimpatri. Infine sarebbe giusto prevenire le partenze con una cooperazione allo sviluppo di queste nazioni, per aiutarle a rinforzare le loro capacità di bloccare il traffico di esseri umani».

Qual è lo stato delle relazioni tra Italia e Francia?

«La cooperazione è antica, densa, a 360 gradi. Una relazione così importante conosce anche momenti di tensione. Per questo abbiamo firmato il trattato del Quirinale, per dare una cornice e base stabile al rapporto. Io vedo una collaborazione molto dinamica sul campo e la consapevolezza degli interessi comuni e di tante convergenze sui temi europei. Come ad esempio sul Patto di stabilità, sulla politica industriale, sull’immigrazione e sull’Inflaction reduction Act americano».

Ha visitato Cagliari: che impressione le ha fatto la città?

«Molto positiva. Sono rimasto impressionato dal panorama. La rocca di Castello, le mura, la cattedrale, il Palazzo viceregio, la terrazza del Bastione: tutto spettacolare. È una grande città, l’ho trovata molto attiva, il sindaco mi ha parlato dei progetti del lungomare che trasformeranno la zona del porto. Ho visto un centro in piena trasformazione che si sta muovendo per sfruttare le sue bellezze storiche, artistiche e naturali».

