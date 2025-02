«L’Europa non chiede una legge bavaglio» 

L'Europa non chiede di approvare una “legge bavaglio”, come viene chiamata la norma (nata da un emendamento del deputato Enrico Costa, in sede di recepimento della direttiva Ue 343) che impedirà ai giornalisti di pubblicare ordinanze preliminari, integralmente o sotto forma di estratti, fino al termine dell'udienza preliminare. Il chiarimento, come riferito nel corso di un convegno a Roma promosso dalla senatrice M5S Dolores Bevilacqua, è giunto dalla Commissione europea, interpellata in merito dagli eurodeputati pentastellati.

Spiega uno di loro, Giuseppe Antoci: «Abbiamo rivolto il quesito alla Commissione, che ci risponde che la direttiva non prescrive limitazioni specifiche per la pubblicazione da parte della stampa di atti giudiziari. Chiede solo che si rispetti la presunzione di innocenza». Alessandra Costante, segretaria della Fnsi (il sindacato della stampa), spiega che «in un caso come quello del ponte Morandi, oggi dovremmo aspettare la fine delle indagini preliminari (durate allora quasi due anni) per dare notizia, per esempio, delle intercettazioni contenute in atti di custodia cautelare». Per il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, si assiste ormai a «un insieme di leggi che a poco a poco espropriano i cittadini dal diritto di sapere quel che accade».

