L’Europa in trionfo  alza la Ryder Cup  

Il Team Europa ha chiuso in trionfo la Ryder Cup di Roma con il punteggio di 16.5 a 11.5 contro gli Stati Uniti. Il risultato è stato annunciato in sala stampa al “Marco Simone golf club” mentre sul green i tifosi europei sono impazziti di gioia e hanno corso verso la festa della cerimonia di premiazione. Il punto della vittoria conquistato dall'inglese Tommy Fleetwood ha fatto scoppiare di gioia i tifosi “blu”, che hanno invaso in massa il green. E c’è stato anche chi per la gioia si è tuffato nei laghetti del campo gara.

Il maggiore trofeo mondiale del golf, per la prima volta in palio in Italia dopo 44 edizioni, va agli europei, sempre in vantaggio in questa magnifica tre giorni romana di sfide. «Non vedo l'ora di vedere il resto dei ragazzi, il capitano, i vice capitani, le nostre mogli, le nostre famiglie e lo staff. Sono felice ed orgoglioso. Abbiamo un gruppo di persone fantastiche. Siamo una famiglia gigantesca e i legami che si creano durano una vita», così Fleetwood dopo il punto decisivo. Tutti d’accordo: la migliore Ryder Cup di sempre.

