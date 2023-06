L’Europa ci vuole veloci 

Veloci. La Coppa Europa chiama e gli azzurri devono essere soprattutto veloci: il riferimento è agli eroi di Tokyo, gli staffettisti che ancora non hanno la certezza di essere ammessi ai mondiali di Budapest e che a Chorzow, dove le migliori 16 nazioni europee si sfidano per il titolo a squadre, hanno la chance di ottenere il tempo d’ingresso.

I 100 e le 4x100

La rassegna che si svolge da venerdì a domenica in Polonia ha scaglionato gli appuntamenti per gli sprinter. Nella prima giornata, a fine programma (dalle 19.30) i 100 metri ai quali l’Italia iscrive Zaynab Dosso e Samuele Ceccarelli. Sabato il momento della verità per le staffette 4x100. Alle 18.30 le donne, con Dalia Kaddari pronta a fare la propria parte. Alle 18.50 gli uomini, che come è noto devono ancora rinunciare a Marcell Jacobs, proveranno a migliorare il 38”38 che al momento li qualificherebbe come sesti ma che non li lascia al riparo da possibili sorprese. Anche i rivali corrono e per entrare tra le migliori 8 (a parte le 8 qualificate di diritto) c’è tempo sino al 30 luglio. Naturalmente a puntellare la 4x100 diretta dal professor Di Mulo saranno in prima frazione Lorenzo Patta, sin qui molto convincente, e in ultima Filippo Tortu, del quale non si può dire lo stesso. Il tempiese di Brianza, però, è un purosangue che sente il profumo dei grandi appuntamenti e non c’è da dubitare che - se il testimone gli arriverà in mano come deve - saprà arrivare al traguardo a tutta velocità.

I 200 metri

Domenica, infine, dalle 16 i 200 metri chiameranno in causa i due atleti dei 4 Mori. Prima la quartese Kaddari, poi lo stesso Tortu su quella che dovrebbe essere la sua distanza d’elezione. In tutte le gare, le 16 formazioni vengono divise in due batterie, poi la graduatoria dei tempi determina l’assegnazione dei punteggi per la classifica a squadre. Stamattina la partenza per la Polonia della squadra italiana, da Roma, dove gli azzurri sono stati in raduno per due giorni.

La lieta sorpresa

Ieri intanto è arrivato l’annuncio di Gimbo Tamberi, che farà parte della squadra azzurra nel salto in alto. L’olimpionico di Tokyo ha sciolto le riserve dopo gli ultimi allenamenti che lo hanno confortato sulla propria condizione. Parlando del passaggio alle cure di Giulio Ciotti, Tamberi ha spiegato: «In realtà il cambio tecnico è stato voluto più per una necessità di confronto che per un cambio di preparazione», non nascondendo i contrasti con il padre Marco, atuale allenatore del neocampione italiano promesse, il sassarese Massimiliano Luiu.

