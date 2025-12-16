L’Europa chiama i giovani 

É atteso per venerdì a Belvì (ore 17.30 - centro di aggregazione sociale) l’appuntamento con lo staff del progetto “Sportello in Spalla”. Gli operatori di Malik Ets parleranno a giovani, operatori giovanili e amministratori dell’Europa e delle sue opportunità gratuite offerte dai programmi europei: dagli scambi giovanili alle esperienze di volontariato, ai tirocini, ai viaggi formativi in treno, fino a percorsi dedicati all’avvio di impresa.

L’iniziativa sostenuta dall’amministrazione comunale, prevederà anche gli interventi di Francesca Pranteddu, assessora al commercio, turismo e sport che di recente ha partecipato alle attività di formazione offerte dall’Unione Europea. La giovane amministratrice racconterà la sua esperienza a New York, vissuta grazie al programma Erasmus per Giovani Imprenditori.

RIPRODUZIONE RISERVATA