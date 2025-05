«L’Europa che vorrei? Più inclusiva» 

«“L’Europa che vorrei?” Ho voluto soffermarmi sull’inclusione: molte persone con disabilità, per lavorare e vivere, devono combattere ogni giorno per i propri diritti e barriere non solo fisiche ma sociali». La studentessa delle medie Gemma Komac, 11 anni, è stata premiata per la migliore opera inedita sul tema nel concorso nazionale dell’Ente Pro Loco Italia (Epli).

Gemma è stata premiata a Roma, nella Sala Isma del Senato. Durante la cerimonia erano presenti la senatrice Cinzia Pellegrino, la senatrice Sabrina Licheri, il sindaco di Uta Giacomo Porcu, e Romano Massa della Pro Loco di Uta. Gemma dovrà far visita alle Istituzioni europee di Bruxelles per presentare il suo lavoro.

«Ho deciso di trattare », spiega Gemma Komac. «vari argomenti della carta sociale europea. Mi sono soffermata sull’accoglienza dei profughi, sulla sicurezza personale». (l. e.)

