L’Europa apre su Lampedusa 

Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen insieme, in una Lampedusa travolta dall'ondata migratoria. L'Unione europea apre alle richiesta di maggiore solidarietà di Roma e lo fa con un gesto ad alto valore simbolico, accettando l'invito arrivato dalla presidente del Consiglio alla presidente della Commissione Ue.

Il gesto

La visita a Lampedusa, al momento, non ha una data ufficiale ma viene assicurato che avverrà "a breve". Intanto la Francia, che aveva annunciato il rafforzamento delle frontiere a Ventimiglia, si è infatti detta pronta a dialogare con l'Italia chiedendo, proprio come il governo guidato da Meloni, una soluzione europea. Sulla chiusura ai migranti Berlino non molla e non lo farà finché non riterrà che l'Italia abbia rispettato il regolamento di Dublino. Bruxelles ha già inviato un team di 15 persone a Lampedusa a supporto delle autorità italiane. E sulle chiusure all'accoglienza giunte da Berlino è stata chiara. Ma a muoversi non è stato solo l'esecutivo europeo. In un colloquio telefonico la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola ha assicurato a Meloni pieno sostegno. «Lampedusa è l'Europa», sono state le sue parole. In Francia il governo ha presieduto una riunione ad hoc: «Su Lampedusa c'è un dovere di solidarietà europea, le decisioni verranno prese con l'Italia», ha sottolineato poi Macron. A Berlino, sul dossier, si respira invece un'aria ben diversa. «L'Italia ha interrotto i rimpatri tramite le regole di Dublino e a ciò vanno aggiunti gli ingressi nel Paese dei migranti non registrati», ha spiegato il portavoce di Berlino, Steffen Hebestreit. Evocando una sorta di do ut des: la Germania aderirà alla solidarietà volontaria quando riterrà che Roma avrà rispettato le regole sui movimenti secondari. Tajani ha annunciato anche che si recherà nei prossimi giorni a Berlino e Parigi. Ribadirà la necessità di un intervento europeo, rilanciando l'ipotesi di una nuova Operazione Sofia che pattugli il Mediterraneo.

