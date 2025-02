L’Europa al riarmo, l’Ue non cede a Putin 

Bruxelles. «La situazione è seria, è l’ora di superare certi tabù». Dopo essersi ritrovata a Kiev, l’Europa accelera su un fronte duplice e interconnesso, quello dell’Ucraina e quello dell’aumento delle capacità difensiva. Lo fa in maniera collettiva, seguendo tuttavia un perimetro che non è quello dell’Unione. A muoversi, infatti, sono Keir Starmer, Antonio Costa e Ursula von der Leyen. Tutti e tre, domenica, riuniranno a Londra un gruppo di leader europei per fare il punto sul riarmo e sul futuro dell’Ucraina. Un futuro - è il refrain che circola a Palazzo Berlaymont - che è anche quello dell’Europa. Il vertice di Londra avrà un’irritualità e un formato molto simili a quello convocato qualche giorno fa da Emmanuel Macron a Parigi. E come nella capitale francese, oltremanica ci sarà anche Giorgia Meloni.

Sono giorni frenetici nelle cancellerie europee, dominati da un convitato di pietra: Donald Trump. Costa ha convocato per oggi una videocall, questa volta con i 27 leader Ue, per fare il punto con Macron dopo la visita del presidente francese a Washington. Il 6 marzo, a Bruxelles, i 27 torneranno a vedersi in un summit straordinario nel quale la Commissione dovrebbe presentare un primo documento per il rilancio della difesa comune. Di ritorno da Kiev, von der Leyen ha confermato alcuni punti cardine: il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per scorporare le spese di ciascuno Stato dal deficit e l’aumento degli investimenti privati col supporto delle banche, a cominciare da quella europea degli investimenti.

Sia Starmer, sia Macron, sia von der Leyen stanno cercando punti in comune tra la posizione di Trump sull’Ucraina e quella dell’Ue. Puntando sul concetto di pace «solida e giusta». L’Ucraina del futuro non può essere uno Stato fallito ed è imprescindibile un ruolo dell’Europa. «Sosteniamo l’iniziativa del presidente Trump per l’Ucraina per un accordo di pace durevole, con garanzie di sicurezza e protezione degli Usa», è la linea dell’esecutivo Ue. Molto simile a quella di Macron. L’ipotesi di inviare militari europei, però, è sul tavolo e chiamerà ciascuno dei Paesi europei ad una risposta dai delicati risvolti geopolitici. Sul piano del riarmo Gran Bretagna - ma anche Paesi non nell’Unione come Islanda e Norvegia - e Ue corrono su linee parallele. Starmer domani sarà a Washington e solleverà un tema caro anche a Bruxelles: la Russia è una minaccia, la pace in Ucraina non può essere un semplice cessate il fuoco e deve essere basata sulla forza. Anche perché, ha rimarcato il premier britannico, «i tiranni come Putin capiscono solo il linguaggio della forza». Allo stesso tempo Downing Street ha annunciato una doppia mossa: un fondo comune di Gran Bretagna e Ue per incrementare le spese militari e l’aumento delle spese di Londra per la difesa al 2,5% dal 2027.

