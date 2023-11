L’EuroItalia perde pezzi  

FIRENZE. Preparare due sfide decisive in emergenza, continuando a perdere pezzi: non si può dire che sia un raduno semplice per Luciano Spalletti che avrebbe voluto avvicinarsi alle gare con Macedonia del Nord e Ucraina - in cui lui e l'Italia si giocano il pass diretto per il prossimo Europeo (agli azzurri servono almeno 4 punti) - con problemi d'abbondanza e di scelta. Invece il commissario tecnico si ritrova un'infermeria che continua a riempirsi.

La tegola

L'ultimo a fermarsi, oggi, è stato Alessandro Bastoni che ha dovuto sospendere l'allenamento per un affaticamento al polpaccio destro: domani mattina il centrale dell'Inter, candidato a vestire una maglia da titolare venerdì a Roma con la Macedonia, si sottoporrà ad una serie di accertamenti. Insomma è una situazione tutt'altro confortante per Spalletti che già ha gli uomini contati soprattutto in un reparto nevralgico come la difesa per l'assenza per infortunio di Toloi, Scalvini, Udogie, Calabria a cui si è aggiunta, per il match di venerdì, la squalifica, di Di Lorenzo. Per questo il ct, al di là dell'allarme rientrato per lo juventino Cambiaso presentatosi con una caviglia dolorante, ha convocato in extremis il laziale Lazzari e il viola Biraghi.

Prove di formazione

Ma lo stop di Bastoni è stato un fulmine al ciel sereno, per giunta in concomitanza con il penultimo allenamento a Coverciano, quello in cui sono state intensificate le prove di formazione. L'idea di Spalletti era opporre alla Macedonia la linea difensiva della squadra capolista della Serie A, ovvero Darmian a destra, Dimarco a sinistra, nel mezzo Acerbi e appunto Bastoni. Alternative? Al momento il ct ne ha soltanto due: Gatti della Juventus e Buongiorno del Torino, due sole presenze in Nazionale il primo, appena una il secondo. Neppure a centrocampo però la situazione si può definire florida: vero che è tornato un giocatore esperto e carismatico nonché campione d'Europa Jorginho e Barella e Bonaventura danno al momento ampie garanzie, ma Locatelli ha lasciato già lunedì Coverciano per problemi fisici e Cristante, alle prese con un affaticamento, pure oggi non ha lavorato in gruppo, al pari dell'acciaccato Kean che a questo punto difficilmente sarà a disposizione per venerdì.

L’attacco

In ogni caso almeno il reparto offensivo è quello che per il momento (Spalletti farà gli scongiuri) sembra offrire più alternative e quindi creare qualche dubbio che il ct per il suo 4-3-3 scioglierà solo all'ultimo. Il maggiore riguarda la punta centrale: Scamacca o Raspadori? Durante la sessione odierna nella formazione base è stato provato il napoletano nel tridente con Berardi e Chiesa che appaiono in vantaggio su Politano e El Shaarawy.

Tra l'altro il tecnico toscano, pur avendolo convocato sempre da quando lui siede sulla panchina azzurra, non ha ancora mai potuto utilizzare l'esterno della Juventus in quanto a settembre e ottobre ha sempre dovuto lasciare il raduno per problemi fisici. Venerdì sarà la volta buona? Spalletti lo spera: non è uno che ama piangersi addosso ma un po' di amuleti servirebbero eccome.

