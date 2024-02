L’EuroBologna ingrana la quinta Verona nei guai 

BOLOGNA 2

H. VERONA 0

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski, Posch (30' st De Silvestri), Beukema, Lucumi, Kristiansen, Fabbian (37' st Aebischer), Freuler (37' st El Azzouzi), Ferguson, Orsolini (30' st Lykogiannis), Zirkzee, Ndoye (37' st Karlsson). In panchina Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Corazza, Calafiori, Moro, Urbanski, Saelemaekers, Odgaard. All.: Motta.

Hellas Verona (4-3-2-1) : Montipò, Centonze (13' st Tchatchoua), Magnani, Dawidowicz, Cabal, Serdar, Duda (37' st Silva), Folorunsho (43' st Lazovic), Suslov, Noslin (37' st Henry), Swiderski (13' st Mitrovic). In panchina Chiesa, Perilli, Vinagre, Coppola, Belahyane, Charlys, Tavsan, Bonazzoli. All. Baroni.

Arbitro : Abisso di Palermo (poi Camplone di Pescara).

Reti : nel pt 27 Fabbian; nel st 20' Freuler.

Bologna. Il momento magico del Bologna continua: la squadra di Thiago Motta si regala la quinta vittoria consecutiva e sale al quarto posto solitario in classifica, aspettando la sfida tra Milan e Atalanta di domani sera. Dopo Sassuolo, Lecce, Fiorentina e Lazio, i rossoblù piegano anche l'Hellas Verona, confermando il ruolino di marcia da scudetto tra le mura di casa. È Fabbian a spianare la strada ai rossoblù, rompendo gli equilibri con una zampata sotto misura su tiro cross di Orsolini al minuto 27, mentre Freuler chiude i conti. Il Verona ci mette del suo: sul corner di Ndoye, Cabal e Montipò si scontrano, lasciando la porta sguarnita in favore dei rossoblù, per l'entusiasmo del Dall'Ara, che crede sempre più nell'Europa e abbraccia Castro, attaccante argentino acquistato dal Velez e ieri ancora spettatore. Il match è bloccato in avvio e il ritmo è rotto subito dall'infortunio dell'arbitro Abisso dopo 4’, che deve essere sostituito dal quarto uomo Camplone. Il Verona, reduce da due incoraggianti pareggi con il Monza e la Juventus, si arrocca pronto a ripartire, ma di spazi ne trova pochi, come il Bologna. Almeno fino al 27°. La sliding door del match arriva poi tra il minuto 64 e 65: Skorupski regala palla a Suslov, che a porta vuota spedisce a lato il pallonetto, graziando i rossoblù e sul rovesciamento di fronte Fabbian offre la palla del 2-0 a Freuler, che non sbaglia un rigore in movimento.

RIPRODUZIONE RISERVATA