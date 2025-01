«L’Eurallumina aspetta l’arrivo del gas» 

Approvvigionamento del gas e asset congelati al centro dell’incontro di aggiornamento su Eurallumina che si è svolto ieri pomeriggio in videoconferenza tra i ministeri del Made in Italy (Mimit) e dell’Ambiente (Mase), assessorato regionale all’Industria, azienda, agenzia del Demanio, Confindustria e organizzazioni sindacali.

La riunione

Il punto centrale, in attesa delle modifiche al Dpcm Energia, è l’arrivo del gas. «È urgente la modifica del Dpcm sull’energia – ha detto l’assessore all’Industria Emanuele Cani – in attesa del prossimo tavolo tecnico su Eurallumina solleciteremo un tavolo politico con il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin, già richiesto dalla presidente Todde, per definire tempi e modalità della modifica del Dpcm, propedeutica a tutte le attività di ripartenza dell’azienda e pertanto urgentissima». Sugli aspetti tecnici del futuro Dpcm, in un tavolo che si è svolto in mattinata, la Snam ha chiesto un mese di tempo per tutte le valutazioni sulla Fsru al porto di Oristano. Il Mimit, in una nota, ha parlato di «passi avanti nel confronto su approvvigionamento energetico tra Governo e Regione Sardegna nella vertenza Eurallumina». Sull’arrivo del metano, indispensabile per il rilancio della fabbrica, Cgil, Cisl e Uil chiedono tempi stretti, sottolineando che il progetto della Fsru «non può e non deve rallentare i lavori di realizzazione della rete di distribuzione del gas». Altro argomento toccato durante il vertice è il congelamento degli asset di Eurallumina deciso dal Comitato di Sicurezza Finanziaria in seguito alla guerra Russia - Ucraina. La sentenza è prevista per il 10 aprile. Prossimo incontro per Eurallumina al Mimit il 24 febbraio.

I tavoli

Quello di ieri è stato il primo dei tre tavoli convocati dal Ministro Urso sul polo industriale di Portovesme. Già calendarizzati ci sono i vertici su Sider Alloys, per il 30 gennaio, e Portovesme srl per il 5 febbraio. Ieri mattina le organizzazioni sindacali hanno incontrato l’assessore Cani per fare il punto dopo l’incontro di venerdì scorso tra Regione e Ministro Urso. «Siamo moderatamente soddisfatti dell’indirizzo che sembra aver intrapreso il Ministero, insieme alla Regione, sul futuro del polo – dicono Cgil, Cisl e Uil – ma attendiamo sviluppi concreti».

RIPRODUZIONE RISERVATA