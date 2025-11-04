Letture, scienza e Magie d’Inverno 

L'Atene della Sardegna rinasce in autunno con un fine settimana carico di appuntamenti importanti. Protagoniste della settimana saranno la Fiera regionale del libro, la rassegna Magie d'inverno con Carrelas in Barbagia e appuntamenti scientifici incentrrati su Einstein Telescope. Ospite d’eccezione tra gli altri l’ex sgretario generale della Farnesina, l’ambasciatore Ettore Sequi. Si comincerà da oggi con la Fiera sino a giovedì all’Exmè dove si terranno i laboratori gratuiti mentre il 6 alle 11.15 si terrà l’incontro con Francesca Spanu, autrice del libro “Il corpo sbagliato”.

Il programma

“Un’isola e i suoi libri”, dopo il successo dello scorso anno, è organizzata con Aes e 30 editori da tutta la Sardegna nel nuovo spazio del Man al corso Garibaldi. «La scelta di Nuoro come sede della Fiera Regionale del Libro – sottolineano il presidente della Provincia Giuseppe Ciccolini e il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu – rappresenta molto più di un riconoscimento: è un atto di fiducia verso una comunità che ha sempre fatto della cultura la propria identità e la propria forza». Negli stessi giorni, la grande manifestazione Magie d’inverno, organizzata dall’associazione culturale Rosas 1945, sarà anticipata dalla rassegna d’auto d’epoca, Carrelas in Barbagia, su un tragitto disegnato da specialisti di fama mondiale. Anche quest’anno gode della collaborazione del marchio Chopard, sponsor storico della Mille Miglia. L’itinerario partirà l’8 novembre e toccherà l’Ortobene e sei cantine del Consorzio dei vini Cannonau. Il “wine tasting” approderà a Oliena Orgosolo e Mamoiada prima di tornare a Nuoro. Alle 15 al Polifunzionale le premiazioni. Il centro Polifunzionale di via Roma, sarà il cuore di Magie d’inverno, che ospiterà un numero di espositori da capogiro: 180.

I premi

Ben due i premi intitolati ad altrettanti grandi marchi del lusso. «Sono il Montblanc, che torna dopo alcuni anni, e il Salvini, al debutto», dice Fabio Rosas, anima da oltre vent’anni di Magie d’Inverno. «Il primo verrà consegnato venerdì sera al Man e andrà a valorizzare il talento e l’abnegazione di due sardi, ancora non posso svelare chi. Il secondo invece lo conferiremo sabato sera al Teatro Eliseo, e metterà in luce due straordinarie storie di resilienza e passione, sempre di sardi per la Sardegna». L’area espositiva quest’anno conta 53 brand della gioielleria e dell’orologeria di lusso. «Sono gli stessi che troviamo alle grandi fiere e nei negozi di qualità da Milano a New York a Dubai», aggiungono Fabio e Marco Rosas che in questi mesi si sono occupati di ristrutturare il centro polifunzionale. Ci saranno il pittore Vanni Rocca con la mostra “Siamo canne al vento”, e convegni sull’intelligenza artificiale con gli esperti Derrick de Kerckhove e Ettore Sequi, ma anche Alessandro Cardini e Monique Bossi. Sabato alle 21.30 al Ten serata con Massimiliano Sechi e Uccio De Santis con Miriana Trevisan. Il 9 ancora ampio spazio alla scienza e ai libri con gli autori Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella, Bibbiana Cau, Gianluca Medas. La sera reading teatrale su Lawrence con Silvano Vargiu, Simone Pistis e Francesca Nieddu.

