VaiOnline
Via Mameli.
04 novembre 2025 alle 01:23

Letture, orientamento alla spesa e mostre nell’offerta di questa settimana alla Mem 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Varato il programma delle iniziative in programma in questi giorni alla Mem Mediateca del Mediterraneo, in via Mameli 164.

Oggi dalle 9.30 alle 13.30 è in programma un’iniziativa sui Servizi sociali della Regione al primo piano, nello Spazio eventi. Dalle 15 alle 19 Portofranco, ripetizioni gratuite al piano terra. Dalle 15.30 alle 17.30 spazio a Intercultura, un corso di Italiano per studenti che si svolgerà al pian terreno. Ancora oggi, dalle 17 alle 19, il Gruppo di Filet nella saletta 1 al primo piano e il Gruppo di lettura “Libri...amo” allo Spazio eventi, sempre al primo piano.

Per quanto riguarda la giornata di domani alla Mem, si comincia alle 9 e fino alle 13 con l’Orientamento per l’indirizzo studi della scuola media Satta, allo Spazio eventi del primo piano. Nello spazio omonimo, ma al secondo piano, dalle 10 alle 13 visita guidata alla scuola primaria Satta. Alle 17 è invece in programma l’inaugurazione della mostra intitolata “Lo sguardo migrante: chi sono gli altri?”, al primo piano allo Spazio eventi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

La Lazio punisce un buon Cagliari

La squadra di Pisacane costruisce ma non segna, finisce 2-0 
Inchiesta

C’erano una volta i mandorli: «Distrutti da caldo e siccità»

A Sinnai si seccano oltre mille piante dei fratelli Pilleri 
Paolo Carta
Il focus

Crescere nei territori, la nuova sfida del M5S avvantaggia Solinas

Il consigliere regionale favorito rispetto alla senatrice Licheri 
Alessandra Carta
Orecchioni (Policlinico): ogni problema viene centralizzato. Mascia (Cimo): ricostruire la rete

Accessi impropri, Pronto soccorso in tilt

Il territorio non riesce a “filtrare”, fino al 40% di codici bianchi e verdi 
Cristina Cossu
Il caso.

Sorgono, il referto per una frattura? A dicembre

Giorgio Ignazio Onano
Regione

Scuola sarda, nuovi tagli «Per ogni aula in meno c’è un paese che muore»

Considerate a rischio 9 autonomie Ma il dg Feliziani: «Non sarà così» 
Sara Marci
Giustizia

Referendum, raccolta firme in Parlamento

Serve l’ok di 80 deputati e 40 senatori, poi le liste al vaglio della Cassazione 