Letture, orientamento alla spesa e mostre nell’offerta di questa settimana alla Mem 

Varato il programma delle iniziative in programma in questi giorni alla Mem Mediateca del Mediterraneo, in via Mameli 164.

Oggi dalle 9.30 alle 13.30 è in programma un’iniziativa sui Servizi sociali della Regione al primo piano, nello Spazio eventi. Dalle 15 alle 19 Portofranco, ripetizioni gratuite al piano terra. Dalle 15.30 alle 17.30 spazio a Intercultura, un corso di Italiano per studenti che si svolgerà al pian terreno. Ancora oggi, dalle 17 alle 19, il Gruppo di Filet nella saletta 1 al primo piano e il Gruppo di lettura “Libri...amo” allo Spazio eventi, sempre al primo piano.

Per quanto riguarda la giornata di domani alla Mem, si comincia alle 9 e fino alle 13 con l’Orientamento per l’indirizzo studi della scuola media Satta, allo Spazio eventi del primo piano. Nello spazio omonimo, ma al secondo piano, dalle 10 alle 13 visita guidata alla scuola primaria Satta. Alle 17 è invece in programma l’inaugurazione della mostra intitolata “Lo sguardo migrante: chi sono gli altri?”, al primo piano allo Spazio eventi.

RIPRODUZIONE RISERVATA