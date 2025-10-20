Letture oggi a Villaspeciosa Domani c’è Frasca a Cagliari 

Aut Out Aut, il festival letterario sulle diversità, dopo le tre giornate a Iglesias, fa tappa oggi a Villaspeciosa. Alla LibrArt (via Gramsci 3), alle 18, l’incontro di lettura con Maria Loi su “Il dio del fuoco” (Einaudi) della scrittrice e poetessa Paola Mastrocola

Domano si torna a Cagliari: alle 17.30 al Mondadori Bookstore (via Roma 63),in collaborazione con la Società Umanitaria - Cineteca Sarda, sarà presente Gabriele Frasca con “Il dolce Stil No. Un accompagnamento all’opera di Samuel Beckett” (Cuepress), in dialogo con Antonello Zanda, direttore della Cineteca. Poeta, romanziere, traduttore e saggista, Frasca - insegna Letterature comparate e Media comparati all'Università di Salerno - ha pubblicato diversi saggi sul drammaturgo e scrittore irlandese e per i Meridiani Mondadori ha curato nel 2023 Samuel Beckett, Romanzi, teatro e televisione. Torna, poi, il poeta, e performer, Alberto Lecca con “Niente resta da dire”, #deragliamento n.401, e, a seguire, alle 19, Incontro sulla poesia di Gabriele Frasca con la partecipazione della redazione di Erbafoglio, storica rivista di cultura poetica.

