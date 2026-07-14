Letture noir di Pulixi e musica al Lazzaretto 

Con Piergiorgio Pulixi, Simona Arrai e Mauro Mulas approda al Lazzaretto di Sant’Elia il festival “Si muove la città”, la rassegna estiva promossa dal Comune. Domani è in programma lo spettacolo “Soundtrack d’Autore”, un progetto di Simona Arrai che unisce letteratura noir e musica jazz conducendo il pubblico nell’universo narrativo dello scrittore Piergiorgio Pulixi, tra le voci più autorevoli della narrativa crime europea contemporanea.

Il programma

Lo spettacolo, che avrà inizio alle 20.30 con ingresso gratuito, propone un’esperienza immersiva nella serie de I Canti del Male, dove la Sardegna smette di essere semplice sfondo delle vicende per trasformarsi in presenza viva e protagonista delle storie. Attraverso il racconto dell’autore, immagini e musica dal vivo, gli spettatori saranno accompagnati in un percorso che esplora personaggi, atmosfere e tensioni emotive dei romanzi.

Elemento distintivo del progetto è il dialogo costante tra parola e musica. Gli intermezzi interpretati dalla cantante Simona Arrai, accompagnata al pianoforte da Mauro Mulas, non rappresentano un semplice accompagnamento ma un vero e proprio contrappunto narrativo. I brani eseguiti sono infatti gli stessi citati da Pulixi nei suoi romanzi, contribuendo a ricrearne atmosfere e profondità emotiva. Per l’appuntamento cagliaritano particolare attenzione sarà dedicata al romanzo “Stella di mare”, ambientato nel quartiere di Sant’Elia.

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