Letture, mostre e laboratori per tutte le età 

Una rassegna per promuovere la lettura, frutto della sinergia tra Comune e Isre. Ecco il “Maggio dei libri della città di Nuoro”, presentato ieri dall’assessore alla Cultura Salvatore Picconi e dalla collega alla Pubblica istruzione Fausta Moroni, con il presidente dell’Isre Stefano Lavra. Fino al 31 maggio il capoluogo ospiterà un ricco programma di iniziative. Sarà un’immersione tra case editrici, librerie, associazioni ed enti di diffusione della cultura. Il tema è “Se leggi sei forte!”. Tre i filoni: la forza delle parole; “i libri, quelli forti…”, approfondimenti su storie e personaggi che lasciano il segno e inducono a cambiamenti; quindi, la forza delle rime, l’arte di combinare parole e ritmo come potente arma di espressione capace di evocare emozioni, atmosfere e interi mondi. Le tematiche verranno sviluppate attraverso 35 appuntamenti tra laboratori per bambini e adulti, incontri con autori, mostre, cinema, perfomance e spettacoli teatrali. Collaborano le librerie Mieleamaro e Novecento, le case editrici Il Maestrale, Imago edizioni e Penelope, gli istituti e luoghi della cultura, come consorzio Satta, Ten, Isre, Man, Bocheteatro, Fuori Margine - Centro di produzione di danza e arti performative, Lute Libera università della terza età e Festival letterario diffuso Éntula. (g. l.)

