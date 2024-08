Letture interattive per i bambini 

Uno speciale evento dedicato a letture e giochi, dal titolo "Cogacontendi!!". È l’ultima iniziativa organizzata dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con quello alla Lingua Sarda, e dedicato, domani alle 16,30 nella biblioteca comunale "Francesca Sanna Sulis", alle bambine e ai bambini di Quartucciu.

Un pomeriggio pensato per stimolare la fantasia e l'amore per la lettura nei più piccoli, attraverso una serie di attività ludiche e interattive. Il programma prevede una varietà di giochi letterari che coinvolgeranno i bambini, permettendo loro di esplorare il mondo della lettura in modo divertente e coinvolgente. Caselle colorate e dadi sono progettate per incoraggiare i piccoli lettori a interagire con i libri e tra di loro, favorendo la socializzazione e l'apprendimento in un contesto ludico.La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati, quindi è consigliabile prenotare contattando i numeri 07085954255 o 07085954256, oppure inviando una email a biblioteca.quartucciu@alservizi.it. (fr. me.)

