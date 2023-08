Letture inclusive sul Trenino verde 

Il Trenino verde non è solo turismo ma è anche inclusività e condivisione: è il senso dell’iniziativa in programma per domenica: “Arte e inclusione sociale nella scrittura/lettura: accessibilità, inclusione, il mio ‘punto di vista’: in viaggio, per raccontarci meglio”, presentata alle Ferrovie della Sardegna dall’autrice e performer Maria Daniela Carta in collaborazione con Catartica edizioni e il Trenino verde della Sardegna.

Durante il viaggio, che prenderà il via dalla stazione di Mandas alle 9 e farà tappa poi a Isili (nuraghe Is Paras) e a Nurallao (bar della stazione) per poi arrivare a Laconi da dove si ripartirà alle 16,30, saranno letti alcuni racconti inclusi nei volumi “Pedra Ischidada” e “Ricky – Pesce Viola”. A bordo anche il relatore Salvatore Cocco e l’editore Giovanni Fara. (s. g.)

