Letture in sardo per i bambini 

Finite le vacanze, tornano i laboratori proposti dalla società di servizi culturali “Suia” di Ivan Marongiu. Domani alle 11.15 nella biblioteca comunale di San Nicolò Gerrei, si terrà il laboratorio “Lixeus in sardu”. Ai bambini, di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, verranno presentati dei libri di autori famosi, tradotti in sardo. Il primo appuntamento intitolato “Sa carta de identidadi sarda” è ispirato al racconto “Foras de Innoi” tratto da “Fuori di qua” di H. Meunir, che tratta di argomenti come uguaglianza di diritti e unicità della diversità. A seguito della lettura, i bambini dovranno realizzare manualmente una replica della carta d’identità, con dati anagrafici in sardo utilizzando cartoncino, colla e colori. L’attività mira alla promozione della lettura in sardo, favorendo la socializzazione tra i bambini.

