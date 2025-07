Letture e musica oggi all’Orto-giardino  

All’ombra degli alberi dell’orto giardino Mariposa de Cardu, a Quartucciu, oggi alle 19 sarà presentato il nuovo libro dello scrittore sardo Maurizio Lepori “Il ciclista dal naso buffo”. L’incontro con l’autore sarà arricchito da canzoni interpretate da Giuseppe Muggianu, come commento musicale ad alcune letture fatte dall'attrice e regista Gisella Vacca. Il libro narra delle vicende tragicomiche di Giulio, ventenne che parte da un piccolo paese della Barbagia per andare in Costa Smeralda, convinto di essere uno scrittore straordinario.

