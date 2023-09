Lettura sociale  DiVerso domani e sabato 

Farà tappa nel Palazzo Civico di via Roma 145 a Cagliari, domani, il Festival Internazionale della Lettura sociale DiVerso che sabato si trasferirà alla Mem di via Mameli 164 a Cagliari. Il primo appuntamento è per le 17,30 nella sala consiliare del Municipio, con un convegno al quale prenderanno parte, con il coordinamento di Susi Ronchi Giulia Giornaliste Sardegna, anche il presidente del Consiglio Comunale Edoardo Tocco e l’assessora alla Cultura e Spettacolo Maria Dolores Picciau.

L’obiettivo dell’iniziativa, dedicata alle diversità, persegue le sue finalità sociali e culturali, promuovendo un confronto tra le diverse associazioni impegnate nel territorio per sostenere le persone più fragili. Sabato, dalle 10, alla sala conferenze della Mem, si terrà la presentazione dei libri di due autrici speciali e degli ospiti che vedrà il coordinamento del salotto letterario a cura della giornalista Carmina Conte, presidente dell’associazione Coordinamento 3 Donne di Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA