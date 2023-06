Riscoprire la propria creatività e capacità espressiva. È lo scopo del laboratorio di lettura espressiva e dizione, promosso dall'associazione culturale “Giuseppe Verdi” in collaborazione con Pieranna Spezziga, logoterapista, operatrice di training autogeno, scrittrice e docente di dizione. Il laboratorio, che durerà tre mesi, prenderà il via martedì 12 settembre (la sede è ancora da decidere), ma i posti sono limitati e per questo sono già aperte le prenotazioni (3938857520 o verdimonserrato@libero.it).

RIPRODUZIONE RISERVATA