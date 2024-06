«Lettura e incontri nella nostra edicola» 

Come una piazza, il tradizionale chiosco di Riccardo Pisanu, si conferma spazio di ritrovo e luogo di scambio di opinioni per la collettività. «Le istituzioni ne riconoscono il valore e durante la pandemia le edicole erano tra i servizi indispensabili», spiega il titolare. Tra gli alberi, che assecondano le stagioni, ci si confronta, si legge seduti sulle panchine per arrivare a una visione mai superflua dei fatti.

La scelta di rilevare questa attività nasce durante gli anni universitari e si concretizza con l’acquisizione di un’edicola già avviata, ma in una strada secondaria. Dopo un percorso burocratico faticoso, Pisanu si sposta nella via San Benedetto, a Quartu, tra scuole e dimore campidanesi.

Per la comunità di appartenenza l’edicola diventa importante: «È utile a livello sociale perché è un punto di ritrovo per chi vuole condividere le proprie idee e stare in compagnia», aggiunge Pisanu, che poi ha anche un pensiero per i più piccoli: «Mai una vendita fine a stessa bensì un momento per la formazione, grazie ai prodotti utili alla loro istruzione». Al centro di un parco, i residenti nella zona si fermano per una lettura quotidiana. Senza dimenticare lo svago con i prodotti per i più piccoli, ma anche per i grandi, da portare in vacanza e rendere il tempo più leggero.

Oggi l’attività di edicolante costringe i titolari dell’attività a lavorare di più perché sono aumentate le testate, anche se, al contempo, i guadagni sono calati: «Sono tempi duri. Sulla nostra categoria, oltre ai sistemi di informazione tecnologici, ha inciso la liberalizzazione», conclude Pisanu, per il quale i contributi finanziari al suo settore sono preziosi anche se rappresentano solo un piccolo sostegno nell’ambito complesso dell’attività economica di gestione di un’edicola. Nonostante questo si va avanti. Una storia di eccellenza lunga trent’anni per l’edicola Pisanu.

