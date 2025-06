Lettura e giochi per i bimbi 

Due mesi, luglio e agosto, dedicati alla lettura e ai giochi per i bambini dai 6 ai 10 anni. L’idea è nata dal Comune di Decimoputzu, dalla biblioteca, dal Centro per le famiglie del Plus area ovest e dalla coop sociale Koinòs. Nel parco comunale ci saranno giochi all’aperto, laboratori creativi ed educativi, attività di gruppo e di animazione alla lettura, avventure d’acqua. Appuntamento ogni mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.45.

«Investire nei bambini significa costruire il futuro della nostra comunità», spiega l’assessore Carlo Piras. «Proseguono senza sosta le attività dedicate ai più piccoli. Tra laboratori creativi, sport, letture animate e iniziative all’aria aperta, l’estate dei bambini si arricchisce ogni giorno di nuove opportunità di crescita e divertimento. A confermarlo di garantire occasioni formative anche durante la pausa scolastica». Piras aggiunge: «Queste iniziative non solo aiutano le famiglie nella gestione del tempo estivo, ma rafforzano anche il senso di appartenenza e comunità». Soddisfatto il sindaco Antonino Munzittu: «È da alcuni anni che dedichiamo due mesi estivi ai bambini. Un divertimento, organizzato da bravi assistenti, per passare ore spensierate». (l. e.)

