Letto gratis per i senzatetto 

Sono invisibili, nascoste tra piumoni e coperte in giacigli di fortuna tra le strade della città. Circa quindici in inverno, le persone senza fissa dimora che passano le notti all'addiaccio. Qualcuna impossibilitata a trovare riparo nel dormitorio comunale perché priva di documenti, quasi tutte senza (nemmeno) tre euro per pagare l’accesso. Il sindaco, Settimo Nizzi, è corso immediatamente ai ripari: fino a fine marzo prossimo, il dormitorio del Centro umanitario, in via Canova, è accessibile gratuitamente. «È stata un'iniziativa personale del sindaco che, appena venuto a conoscenza dell'intensificarsi del problema, ha sospeso il pagamento del gettone di ingresso, disposto come misura di responsabilizzazione degli utenti, perché ci ha sensibilizzato l'alto numero di giovani costretti a dormire per strada», dice l'assessora ai Servizi Sociali, Simonetta Lai.

Il centro

Aperto nel 2013, al Centro umanitario ci sono 32 posti letto, da due anni ha aperto le porte per la merenda sociale, dalle 17 alle 18:30, e da qualche giorno è anche tutto nuovo e con nuovi servizi per renderlo più accogliente. Sostituiti i vecchi letti, compreso tutto il corredo, ne sono stati aggiunti quattro, sono stati aumentati i servizi igienici e si è dotato di nuovi elettrodomestici, tra cui lavatrici e asciugatrici per abbattere i costi della lavanderia a cui ricorrevano gli utenti per lavare i loro panni. Riscaldato negli spazi dove mancava l'impianto di climatizzazione e potenziata la produzione di acqua calda che spesso non era sufficiente, per il Centro sono stati acquistati anche due container per ricoverare i bagagli e gli effetti personali delle persone senza fissa dimora, collegati con un tunnel al dormitorio. All'esterno, per rendere meno disagevole l'attesa per l'ingresso, che inizia alle 19:30, è stato allestito un gazebo, che ripara da pioggia e sole, e due bagni chimici. Umanitario ma anche sostenibile, al Centro di via Canova è stata installata una colonnina di acqua potabile per contenere (anche i costi) l'uso della plastica delle bottiglie.

Gli animali

L'intervento di restyling è costato 120mila euro e nei progetti dell'amministrazione comunale c'è l’attivazione del centro diurno e la predisposizione di uno spazio per ospitare gli amici a quattro zampe delle persone senza tetto che, spesso, rinunciano a chiedere ospitalità al dormitorio perché non vogliono separarsi dai loro compagni di viaggio.