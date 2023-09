Letto del fiume ricoperto dalle erbacce 

Il violento temporale di mercoledì scorso è stato solo l’antipasto. La stagione delle piogge è alle porte e il rio Is Cungiaus - il corso d’acqua che attraversa Quartu e Quartucciu tagliando in due viale Marconi - non sembra pronto ad affrontarlo.

Il fiume, come peraltro capita spesso, è completamente avvolto dalla vegetazione che cresce fittissima. Basta guardare cosa accade nel tratto dal ponte di via Brigata Sassari o le canne che escono quasi a bordo strada in viale Marconi. Purtroppo gran parte dei corsi d’acqua, soprattutto nel litorale, vivono situazioni non facili. Un esempio è il rio Foxi in balia degli incivili che vi gettano all’interno di tutto e per il quale il Comune ha approvato un progetto a a protezione dell’abitato, che comprende oltre al quadro economico anche lo studio di prefattibilità ambientale e il piano di intervento relativo alle opere di mitigazione idraulica a monte e la sistemazione degli argini.

