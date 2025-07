Lettino e bagno in mare, una spiaggia a misura di disabili 

È partito da appena un mese, ma ha già raggiunto un traguardo significativo: oltre 250 persone con disabilità hanno usufruito gratuitamente degli spazi accessibili dello stabilimento Golfo 7 del Poetto, grazie alla quarta edizione del progetto “Un mare di emozioni”, promosso da Anmic Cagliari, associazione del terzo settore e parte della Rete nazionale che rappresenta le persone con disabilità, i loro familiari e caregiver.

L’accoglienza

Venti postazioni ombra attrezzate, ognuna con ombrellone e lettini o sedia regista, sono disponibili gratuitamente per gli associati, garantendo ogni giorno accoglienza e accessibilità senza barriere a decine di persone con disabilità e ai loro accompagnatori.

L’organizzazione

Il progetto, avviato il 15 giugno, è attivo fino al 14 settembre. «Il mare non è un privilegio, ma un diritto per tutti, anche per chi convive con una disabilità», dice il presidente di Anmic Cagliari Teodoro Rodin. «Questa iniziativa rappresenta pienamente lo spirito dell’Anmic: agire in modo concreto per garantire diritti e dignità alle persone con disabilità, anche nei momenti di svago e tempo libero». Lo stabilimento Golfo 7 è stato scelto per la sua forte vocazione inclusiva: passerelle fino alla battigia, ampia pedana solarium, docce e spogliatoi accessibili, sedie da mare speciali per il trasporto su sabbia e in acqua, e la vicinanza a mezzi pubblici e parcheggi lo rendono un lido realmente fruibile da tutti.

Grande adesione

«Un progetto validissimo», è il voto assegnato da una socia Anmic. «Un servizio anche per gli invalidi e gli anziani, che oltre ad avere a che fare con problematiche di salute hanno notevoli problemi economici. I ragazzi in spiaggia sono professionali, empatici e sempre disponibili». Grande l’adesione degli iscritti all’associazione, dei loro familiari e caregiver. «Questa iniziativa», spiega un socio, «ha reso finalmente concreto un desiderio semplice ma spesso irrealizzabile, per me e per altri soci, ovvero trascorrere giornate al mare in totale sicurezza, comodità, nonché in buona compagnia».

L’assistenza

“Un mare di emozioni e non solo”. Nell’ambito del progetto Estate Solidale, da qualche giorno il Comune di Cagliari ha attivato, presso lo stabilimento Golfo 7, un ulteriore servizio che rafforza la dimensione inclusiva dell’iniziativa: ogni martedì e giovedì, dalle 8,30 alle 13, sarà presente in spiaggia un oss, affiancato da due assistenti ai bagnanti, per offrire supporto diretto alle persone con disabilità sia in pedana solarium sia durante l’ingresso in acqua.Una sinergia concreta tra istituzioni, terzo settore e cooperative sociali, che dimostra come la cura, l’ascolto e l’inclusione possano diventare realtà quotidiana attraverso scelte mirate e buone pratiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA