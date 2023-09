Lettini in spiaggia anche a ottobre 

C’entra poco, la stagione meteorologica reale, con quella degli stabilimenti balneari del Poetto. Che, a scanso di equivoci, è praticamente finita anche se c’è un sole che spacca le pietre accompagnato da un caldo umido che fa venire il malumore. Ogni anno è così: l’avvio delle lezioni nelle scuole è uno spartiacque psicologico imbattibile. Al suono della campanella, la spiaggia si svuota inesorabilmente. E gli stabilimenti balneari fissi chiudono, pur con un clima ancora pienamente estivo, mentre quelli amovibili cominciano a sparire pezzo per pezzo, in attesa di essere rimontati a maggio.

Le “sette sorelle ”

C’è la sabbia, ma non è affatto un deserto. Quantomeno non ancora, visto il meteo. Così quella specie di “multinazionale” degli stabilimenti amovibili del Poetto che si chiama cooperativa sociale di tipo B “Golfo degli Angeli” (ha sette diverse postazioni), al riavvio delle lezioni ne sta smontando cinque: oltre che lo stabilimento della Prima fermata, sempre smontato per ultimo, sopravvive anche quello della Settima, cioè lo stabilimento col più vasto parcheggio di tutto il litorale cagliaritano. Insomma “se la tenta”, la coop sociale: così, per vedere come va. «Cominciamo a smontare il 2 ottobre, benché la legge ci consenta di andare avanti fino al 31», spiega Maria Annunziata Abis, presidente della “Golfo degli Angeli”, per poi rimontare tutte le sette postazioni nei giorni successivi al primo maggio dell’anno prossimo. E quest’estate, considerato il clima, con la chiusura ritardata di un secondo stabilimento stiamo in pratica facendo un esperimento». D’altra parte, gli incassi annuali della coop sociale arrivano al 35% dai turisti, che da metà settembre sono la maggior parte dei clienti. «Speriamo», conclude Abis, «che in Sardegna negli anni prossimi posticipino al primo ottobre la riapertura delle scuole.

Le scelte del D’Aquila

Da smontare, al D’Aquila, sono solo gli ombrelloni, ma la stagione termina come sempre il 30 settembre: «È una struttura con molto personale e costi alti», spiega il direttore, Gilberto Picasso, «con la riduzione dei frequentatori non ci rientriamo più. Oltretutto, le operazioni di chiusura richiederanno una settimana».

La scommessa del Lido

Al Lido si pratica la stagione lunga: «Ormai da tre anni termina a fine ottobre, quindi offriamo un mese in più», premette il titolare, Angelo Cerina: «Poi facciamo anche la stagione invernale, cioè gli abbonamenti per la cabina fino al 30 aprile: alcuni vengono solo d’inverno e non d’estate». Il Lido punta non velatamente su talassoterapia ed elioterapia: «Vorremmo creare a Cagliari il primo stabilimento del genere in una grande città europea, il termalismo è la chiave per poter lavorare tutto l’anno: la nostra è un’isola termale. Non è un business, ma un investimento per il futuro», conclude Cerina.

Il servizio dell’Ottagono

Ultimi dieci giorni con i bagnanti per l’Ottagono, che anche quest’estate rispetta il calendario di sempre: «Anzi», commenta il titolare Riccardo Angelo, «considerate le temperature ancora estive e il fatto che il primo ottobre è domenica, abbiamo prolungato la stagione di una settimana». Ma è un riguardo ai clienti, non un affare, come peraltro sostiene anche la concorrenza: «L’unico scopo di tenere aperto fino al primo ottobre è garantire un servizio alla nostra clientela e offrire lettini e ombrelloni ai turisti, che in questi giorni sono la maggior parte e hanno diritto a godere della spiaggia nella città in cui trascorrono la vacanza. Ma sia chiaro», conclude Angelo, «che quando iniziano le scuole finisce l’affluenza. Come sepre».

