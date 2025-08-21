Lettini e ombrelloni sequestrati all’hotel Torre Parco  

Occupava un tratto del litorale di 500 metri quadri senza avere le autorizzazioni necessarie, e così tutta l’attrezzatura da spiaggia dell’hotel Torre Parco di Chia è stata sequestrata dalla Guardia costiera. Oltre alla rimozione di 30 ombrelloni, 60 lettini, 30 tavolini e una torretta di salvataggio, i militari hanno denunciato il rappresentante della società all’autorità giudiziaria per la violazione dell’articolo 1161 del Codice della navigazione che punisce penalmente chi occupa arbitrariamente uno spazio del demanio marittimo. L’attività effettuata ha consentito, inoltre, di restituire al libero uso e, dunque, alla libera fruizione degli utenti del mare un tratto di spiaggia di circa 535 metri quadri. Sono in corso ulteriori accertamenti, in esito ai quali non si esclude possano essere erogate sanzioni amministrative. La zona in cui sono scattati i controlli, era stata oggetto di una variante non sostanziale al Piano di utilizzo del litorale di Domus de Maria approvata dal Consiglio comunale nel 2021 per consentire al resort da 500 posti letto di avere uno spazio sulla spiaggia di Chia. In sostanza, dal punto di vista autorizzativo il Parco Torre è in regola con il Comune, ma stando al verbale della Guardia costiera non tutto lo è per il demanio. (i. m.)

