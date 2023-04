Lettini e ombrelloni, ecco le nuove regole dopo la pandemia 

Dopo tre anni, ecco la prima stagione balneare libera dalle regole anti-Covid. La Regione ha approvato una delibera in linea con il superamento dell’emergenza che, in particolare, fa chiarezza sulle regole per posare lettini e ombrelloni nelle spiagge sarde. Tra le novità, è stata confermata la possibilità di celebrare matrimoni e autorizzare attività legate a manifestazioni sportive. Chi ha il chiosco sulla spiaggia senza lettini e ombrelloni potrà usufruire di un’area fino a 50 metri quadri di superficie dove sistemare tavolini e sedie. «Una misura molto attesa dagli operatori, che abbiamo considerato urgente in virtù dell'approssimarsi della stagione balneare», ha spiegato l’assessore agli Enti locali, Aldo Salaris, «l’obiettivo finale è quello di chiarire gli ambiti tematici entrando nello specifico dei diritti e dei doveri degli operatori (anche in termini economici), semplificare quanto più possibile le procedure per facilitare proprio l’operatività diretta di chi lavora nell’ambito del turismo». A questa delibera seguirà l’ordinanza balneare e una nuova delibera che approverà le linee guida dei Pul, in base alle quali le amministrazioni potranno poi predisporre proprio il Piano di utilizzo dei litorali.

Le regole

La Regione ha schematizzato tutte queste regole in una nota, definendo innanzitutto le regole per le concessioni nei Comuni senza Pul: qui è consentito il rilascio di concessioni a strutture ricettive e sanitarie (alberghi o case per anziani o, per esempio, strutture che fanno assistenza sanitaria) oltre i mille metri dal mare. Fatte salve da questa limitazione, solo per il 2023, le strutture già in possesso negli anni precedenti di concessioni a carattere stagionale. La Regione per la prima volta va in aiuto dei piccoli chioschi che potranno predisporre un’area che non superi i 50 metri quadrati. Bar e i ristoranti che sono fuori dalla spiaggia ma davanti alla spiaggia, potranno sistemare tavolini per la clientela in un’area limitata, al massimo di 200 metri quadri e sempre per la sola stagione estiva.

La delibera disciplina anche le autorizzazioni (di competenza dei servizi territoriali della Regione) al posizionamento di corridoi di lancio o cavi tarozzati: riguardano la sicurezza per salvaguardare l’incolumità dei bagnanti. Non comportano l'occupazione esclusiva del demanio marittimo e sono destinati al pubblico utilizzo per consentire l’atterraggio e la partenza dei natanti.

Nozze