«Letti negli anditi e carenze igieniche» 

Un blitz che continua a far discutere quello del 19 dicembre al San Francesco di Nuoro dell’ex commissario, Angelo Zuccarelli, avvenuto a pochi giorni dalla conclusione del suo mandato. Zuccarelli ha trasmesso formale nota di biasimo alla direttrice del Presidio, Grazia Cattina, da ieri ufficialmente dg dell’Asl di Oristano, contestando carenze organizzative, igienico-sanitarie, parlando di stato di abbandono strutturale riconducibile a un «modus operandi sclerotizzato».

Criticità “riservate”

Nel documento, nero su bianco, le irregolarità dell’ispezione: maniglie di porte e finestre bloccate con cerotti, carenze igienico-sanitarie, cartelle cliniche incustodite, apparecchiature inutilizzate, letti e barelle negli anditi, spogliatoi inadeguati, scale mobili bloccate. E presenza di venditori non autorizzati. Pur qualificata come atto interno e riservato, la nota è stata trasmessa a una platea amplissima: ai direttori dei Dipartimenti, delle strutture complesse e semplici, al direttore delle Professioni sanitarie, a quello del Governo clinico, alla direttrice della Farmacia e della Pneumologia, al direttore dell’Area tecnica, al direttore Amministrativo e alla Regione, con invio ad Alessandra Todde. Una diffusione anomala nonostante la richiesta di “assoluta riservatezza”. Peraltro, era stata l’Asl in una nota stampa a dare conto dell’esito del blitz. Zuccarelli poi contesta un atteggiamento «aggressivo, irrispettoso e deontologicamente censurabile». Alla nota di biasimo, ha fatto seguito una durissima risposta scritta di Grazia Cattina, secondo cui il provvedimento è illegittimo, adottato senza preventivo contraddittorio e in violazione delle norme di legge. La direttrice di presidio respinge le accuse nel merito, nega comportamenti contestati, elenca documenti, evidenziando come molte criticità siano strutturali, già note e condivise a livello aziendale. Chiede la revoca. Contattata Cattina non rilascia dichiarazioni.

Tempistica sospetta

A rendere la vicenda più delicata è il riferimento nella nota di Zuccarelli alla presenza “istituzionale” della segretaria della presidente della Regione, Annalisa Canova. Circostanza che la Canova ha ridimensionato, parlando di una presenza personale e non ufficiale, come invece sembra definirla l’ex commissario. Sul piano politico-amministrativo pesa la tempistica del provvedimento: arrivato con Zuccarelli prossimo alla decadenza e Cattina impegnata nella selezione per incarichi apicali nel sistema sanitario regionale. Con l’insediamento di Francesco Trotta, nuovo Dg a Nuoro, il commissario decaduto, Zuccarelli è stato nominato direttore sanitario per due mesi e, ora, avrà un bel da fare sul San Francesco. Restano gli interrogativi sul blitz ispettivo di dicembre, dopo sei mesi di mandato del commissario a pochi giorni dalla scadenza. Anche perché, 20 giorni dopo, le barelle sono ancora nei corridoi. Grazia Cattina, peraltro, pare si riservi iniziative a tutela della propria posizione e reputazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA