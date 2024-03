Letti accatastati «Non servono più»  

Una ventina di letti d’ospedale obsoleti da smaltire e ora accatastati, all’aperto, all’interno del Santissima Trinità: una mini discarica accanto al muro di cinta di via Timavo.

Si tratta di letti a noleggio, forniti dalla Sorin Group sulla base di un contratto siglato nel 2008 con la Asl. «Dal 2011 si sono riscontrate ripetute difficoltà nel far eseguire le manutenzioni e a oggi», fanno sapere dall'azienda sanitaria cagliaritana, «sono considerati obsoleti e non sicuri». Per questo l’Ats, nel 2019, aveva acquistati dei letti nuovi per il reparto di Nefrologia e dialisi. I vecchi? Riscattati o il ritiro immediato da parte della società fornitrice. «Dalla ditta non è mai arrivata risposta. Dopo essere stati sistemati in un locale al chiuso, sono all’aperto «in attesa di smaltirli».

Il sindacalista della Fials, Paolo Cugliara, attacca: «Ci sono le regole contrattuali, ma è possibile che per anni l’azienda disponga di beni che non riesce a utilizzare?».

RIPRODUZIONE RISERVATA