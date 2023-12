Letterine per Babbo Natale: «Vorrei che finissero le guerre» 

“Babbo Natale, vorrei un drone e anche che finisse la guerra in Palestina e in Ucraina”: è una delle tante letterine che i bambini della scuola dell’infanzia di Muravera hanno spedito ieri mattina direttamente dall’ufficio postale di via Europa. L’iniziativa è delle Poste italiane che provvederanno a recapitarle direttamente a Rovaniemi, sede di Santa Klaus.

I bambini, accompagnati dalle loro insegnanti, si sono messi in fila e hanno imbucato le lettere con la speranza di vedere esauditi i loro desideri.

Tra i doni più richiesti i monopattini, le bambole nelle varianti più recenti, scarpe da calcio, tute da basket e mille giochi, dai droni alle consolle di ultima generazione.

«Bellissimo – hanno messo in evidenza gli impiegati delle poste di Muravera che hanno seguito i bambini – vedere i volti allegri dei piccoli nel momento in cui ci affidano le letterine, cariche di sogni».

In pochi giorni in Sardegna gli addetti al recapito hanno intercettato centinaia di letterine spedite dai 441 uffici postali presenti sul territorio e dalle numerose cassette rosse collocate in tutta la regione. (g. a.)

