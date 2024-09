Letterine e fiori sul banco del piccolo Francesco: era un bambino speciale 

L’enorme murale raffigura Grazia Deledda. Accoglie. Il volto della scrittrice premio Nobel, però, non è in grado di mitigare la tristezza. Quell’aria dimessa che si percepisce nella scuola primaria di Monte Gurtei, a poche centinaia di metri dalla casa dell’orrore. Da quel piccolo condominio di via Ichnusa, dove l’operaio forestale Roberto Gleboni ha sterminato la sua famiglia. Tra le vittime anche il figlio minore, Francesco, di appena 10 anni. Alunno della classe quinta B. «Era un bambino speciale, si distingueva per la sua educazione, per il suo modo di porsi sia con gli adulti sia con i compagni», dice Angela Guiso, responsabile del plesso scolastico. «Abbiamo sempre visto un bimbo sereno, le colleghe parlano di una famiglia presente».

Alunno-modello

Nelle aule e nei corridoi della scuola regna un silenzio irreale. L’atmosfera spettrale si percepisce subito. È sufficiente varcare il portone d’ingresso per cogliere l’andazzo. Gli schiamazzi e le risate in compagnia, tipici dell’età, sono svaniti. Ieri mattina i compagni di scuola e di giochi si sono riuniti fuori dall’istituto di via Iglesias. Un momento toccante, quasi un grande abbraccio per trovare insieme la forza per andare avanti. Per scambiare le intense emozioni. Poi, hanno posato le letterine e un mazzo di fiori sul banco di Francesco. «Era il più bravo della classe. Francesco era un ragazzino corretto, gentile e sempre disponibile», commenta la madre di un alunno, davanti al cancello della scuola. Un altro genitore aggiunge: «Non sapevamo niente, non abbiamo mai notato segni di disagio da parte del bambino. Ho visto a scuola qualche volta i genitori, ma erano persone riservate».

Fuori dal coro

«Francesco si distingueva rispetto agli altri bambini, anche nelle situazioni ricreative», prosegue Angela Guiso. «Era molto controllato ed equilibrato. Cercava di essere da esempio per i suoi compagni». Ecco il quadro che tratteggiano dalla scuola primaria Maccioni-Deledda, dove oggi la voglia di parlare scarseggia. Il dolore è troppo grande, per quel bambino amato da tutti, serio e appunto “fuori dal coro”. Composto, educato: studioso. «Sempre corretto e rispettoso. Questo che riporto è il pensiero delle maestre, adesso molto provate. Stanno impegnando le loro energie sui compagni, perché hanno bisogno di essere supportati e di fare un percorso adeguato. La nostra dirigente, Graziella Monni, si è mossa subito per garantire la possibilità di un supporto psicologico per i compagni di Francesco».

Dalle aule della scuola parlano di un ragazzino sereno. Un dettaglio che accomuna e che rende ancora più incredibile la strage di via Ichnusa, con quel bilancio terrificante: cinque vittime. Sì, perché i bambini sono senza filtri, difficilmente riescono a nascondere i problemi, a non mostrarli al prossimo. Tanto meno agli adulti.

«Ho sempre visto un bimbo sereno, con una famiglia presente», conclude Angela Guiso. «La mamma era molto dolce, anche il padre si faceva vedere. A scuola hanno sempre assicurato la loro presenza. Ora dobbiamo pensare ai compagni di Francesco».