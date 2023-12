Letterine a Babbo Natale 

Gli alunni della primaria hanno inviato la letterina a Babbo Natale dalle Poste del paese affidando i preziosi scritti alla direttrice della sede Maria Paola Congiu. «Un rito che si rinnova, importantissimo per i bambini - dice Congiu - e un momento di grande emozione anche per noi: i piccoli sanno offrire la loro gioia e il loro calore che, in quei momenti, permea tutta la nostra sede».

Un’iniziativa che dà importanza alla scrittura. «Crediamo sia importante - conclude la direttrice della sede delle Poste di Escalaplano - portare avanti negli anni questa bella tradizione e dare valore alla scrittura: è molto gratificante per noi essere un riferimento per la comunità e, in questo caso, anche per i bambini, raccogliendo le loro speranze e i loro sogni». (fr. l.)

