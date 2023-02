Lettere anonime  davanti al portone di casa  della sindaca Fadda 

Le indagini, coordinate dal capitano Michele Cerri, comandante della Compagnia di Quartu, sono subito scattate con l’interrogatorio, già in serata, di alcune persone e l’individuazione di eventuali testimoni. Si è parlato anche del fermo di un indiziato ma la notizia non ha avuto alcuna conferma da parte degli investigatori che indagano a 360 gradi.

La sindaca naturalmente ha denunciato l’accaduto anche ai carabinieri, immediatamente arrivati in via Cagliari. I militari della vicina stazione di Maracalagonis e del Nucleo operativo-radiomobile di Quartu hanno avviato un accurato sopralluogo, raccogliendo i foglietti che potrebbero essere subito girati alla sezione scientifica dell’Arma.

Diversi foglietti anonimi indirizzati alla sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda sono stati abbandonati sotto la sua auto e sul portoncino della sua abitazione. La stessa Fadda ha denunciato l’accaduto informandone la popolazione su Facebook: «Mentre mia figlia passeggiava con il suo cane davanti a casa nostra, una persona incappucciata ignara della presenza della bimba, si è piegata sotto la mia macchina (non si sa a far cosa) abbandonando nel mio portone una serie di lettere anonime diffamatorie e intimidatorie».

Le indagini

I militari hanno anche sequestrato le immagini di alcune telecamere installate nei paraggi.

«Vado dritta»

La sindaca Fadda, sul profilo Facebook che utilizza per le comunicazioni istituzionali con la cittadinanza, ha scritto che la si vuole colpire come cittadina oltre che per il suo ruolo istituzionale e ha rivelato di aver già ricevuto minacce in almeno altre due occasioni.

Francesca Fadda ha aggiunto che andrà avanti: «Vado dritta. Non ho alcuna intenzione di farmi condizionare da questi episodi. Invito chi si nasconde dietro queste minacce a venire a parlare. Io ascolto tutti. Non è giusto – ha concluso – nascondersi dietro una maschera». (red. prov.)

