Lettere anonime contro il vescovo inviate ai parroci 

Il "corvo” è tornato. Dopo aver volteggiato sulla curia nuorese negli anni scorsi, seminando veleni contro l’ex vescovo Mosè Marcia, nei giorni scorsi ha preso di mira, ancora una volta con volantini anonimi, il massimo rappresentante della chiesa nuorese e ogliastrina, il vescovo Antonello Mura.

Questa volta con parole nette e accuse precise, mettendo in dubbio la gestione pastorale ma anche economica della diocesi.

Don Antonello, contattato per capire qualcosa di più sulla vicenda, ieri sera non ha risposto al telefono. Non solo Marcia, quindi a finire nel mirino dell'anonimo estensore dei volantini (chissà se è sempre lo stesso), che tre anni fa erano firmati “il popolo in attesa”, e venivano buttati per le strade della città e sparsi all’ingresso delle chiesa la domenica mattina prima dell’ora della messa.

Questa volta invece l’ultimo volantino sarebbe arrivato tramite posta anonima, recapitato a tutti o quasi, i parroci. E non sarebbe nemmeno il primo che il "corvo” abbia rivolto al vescovo Mura, che come il suo predecessore sarebbe stato oggetto di veleni e accuse. Già mesi fa l’estensore delle lettere anonime avrebbe ripreso a volteggiare sulla curia Nuorese, con vecchi metodi e nuovi veleni.

RIPRODUZIONE RISERVATA