Letteratura in sardo, va a Pirrigheddu “Còntos e Contàdos” 

È il tempiese Mario Pirrigheddu, con “Mascittu”, il vincitore della prima edizione del premio di letteratura in lingua sarda “Còntos e Contàdos - pro Tore Patatu”. La premiazione si è tenuta il 10 ottobre a Chiaramonti, nel centro culturale “Ciriaco Carru. Sebastiano Cau di Sorgono si è classificato secondo con “Raighinas”, terza Teresa Piredda Paoloni (originaria di Escolca e residente a Perugia) con “Gina”.

Al premio hanno concorso 36 racconti, valutati in forma anonima da una giuria composta da Paolo Patatu (presidente onorario), Duilio Caocci, Anna Cristina Serra, Giuseppe Tirotto, Maria Sale e Stefano Demelas. La serata è stata condotta da Vladimiro Patatu, presidente dell’associazione Contos e nipote di Tore. Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco di Chiaramonti Luigi Pinna e Pasquale Lubinu in rappresentanza dell’assessore regionale dei Beni culturali. Le menzioni d’onore sono andate a Gonario Carta Brocca (Dorgali) per “Tempos novos”, Antonio Brundu (Orani, residente a Sedilo) per “Su trenu de su disterradu”, Giovanni Piga (Nuoro) per “Sos berbos de tziu Predu ’e Milianu”, Maria Gerolama Masala (Ittiri) per “Sa fortuna”, Domenico Battaglia (La Maddalena) per “27 Sittembri”. Il premio speciale della giuria è stato assegnato ad Antonio Brundu di Usini per “Coment’istat Patata?”; il premio speciale Famiglia Patatu a Mario Unali di Chiaramonti per “A chie leat primu”.

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