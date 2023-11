Letteratura e teatro stasera a Casa Saddi 

Con la presentazione di “Com’è l’acqua? Riconoscere ogni giorno il mare invisibile del patriarcato” di Maria Anna Di Gioia, si chiude stasera alle 20 a Casa Saddi, a Pirri (via Fieramosca 17), la prima tranche della IV edizione del festival di letteratura Mondo Eco - Sostenibilità ecologica, sociale e culturale, organizzato da Il Crogiuolo con la direzione artistica di Rita Atzeri. Dialoga con l’autrice Giulia Clarkson, letture a cura di Paola Dessì e Stefano Petretto (S’Arza Teatro).

Di Gioia è ricercatrice in Letterature moderne comparate, docente nella scuola secondaria di secondo grado, attivista transfemminista. Nelle scuole italiane i percorsi di sensibilizzazione contro la violenza e la discriminazione di genere occupano principalmente il periodo attorno alla Giornata internazionale del 25 di novembre, ma il sessismo si esprime in ogni ambito della vita quotidiana, ogni giorno dell’anno.

In precedenza, alle 17, sarà replicato “Cammina... cammina... Lucertolina”, produzione di Fueddu e Gestu. Tratto da una fiaba di Maria Lai e Giuseppina Cuccu - regia di Giampietro Orrù, con Maura Grussu, Nanni Melis e Rossano Orrù, musiche di Ottavio Farci e Veronica Maccioni - lo spettacolo è un emozionante viaggio nel mondo della natura, attraverso lo sguardo mobile e vivace di un animale noto e familiare, eppure selvatico e appartenente alla stirpe antica dei rettili, come la lucertola: un po' come osservare da un insolito punto di vista, attraverso una lente d'ingrandimento, un bosco o un giardino, e ritrovare lo stupore e la meraviglia con un pizzico di suspense tra incontri e imprevisti sempre dietro l’angolo.

