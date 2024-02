Lettera pro-Israele, assegnata la scorta all’ad Rai minacciato  

Prima le critiche, poi le manifestazioni sotto le sedi Rai, degenerate in disordini a Napoli. Ora anche le minacce dirette. L’aria attorno all’ad della Rai, Roberto Sergio, si è fatta pesante e dal Viminale è partito l’ordine di disporre la scorta per proteggere il manager. Un’informativa delle forze dell’ordine sulle intimidazioni ricevute da Sergio e dai suoi familiari (ha una moglie e due figli) è all’attenzione della Procura di Roma. Tutto nasce dalle polemiche seguite al comunicato firmato dall’amministratore delegato della televisione pubblica e letto domenica scorsa durante “Domenica in” da Mara Venier. Un testo che esprimeva solidarietà «sentita e convinta» ad Israele dopo le critiche dell'ambasciatore di Tel Aviv in Italia per la frase «stop al genocidio» pronunciata dal cantante Ghali durante la sua esibizione al Festival di Sanremo per criticare l'offensiva di Benjamin Netanyahu nella Striscia di Gaza.

Le contestazioni

La posizione di Sergio è stata contestata in maniera dura. Il presidio sotto la sede Rai di Napoli organizzato dalla Rete sociale per la Palestina è sfociato in disordini con dieci feriti (cinque poliziotti e cinque manifestanti). Iniziative analoghe in diverse città. Ieri a Roma decine di persone si sono date appuntamento davanti alla sede di viale Mazzini con bandiere della Palestina, cori e striscioni. I cancelli del palazzo che ospita i vertici della tv pubblica sono rimasti chiusi e diversi agenti di polizia hanno controllato la situazione. A Milano un migliaio si sono riuniti fuori dalla sede di corso Sempione per protestare contro «la censura della tv pubblica sul genocidio a Gaza». Sono pervenute a Roberto Sergio e ai suoi familiari minacce dirette. Gli investigatori ne stanno verificando l'attendibilità. Il momento di tensione legato al conflitto israelo-palestinese, con i richiami anche ad azioni violente che viaggiano sui social, sconsiglia tuttavia di sottovalutare qualsiasi potenziale elemento di rischio.

