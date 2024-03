Lettera di Becciu al vescovo di Ozieri: «Accuse non vere» 

“Cara Eccellenza, caro don Corrado, le notizie divulgate in questi giorni mi hanno addolorato e stordito più di quanto potessi immaginare. Sono momenti di smarrimento e anche di ribellione contro chi formalizza accuse che nel profondo del cuore sappiamo non essere vere”. Inizia così la lettera inviata giovedì dal cardinale Angelo Becciu al vescovo di Ozieri Corrado Melis. Il prelato è indagato a Sassari col fratello del porporato, Antonino, e altre sette persone in un’inchiesta per riciclaggio e peculato. Secondo l’accusa gli indagati avrebbero fatto confluire fondi dell’8 per mille destinati alla Diocesi di Ozieri nei conti correnti della cooperativa Spes.

“Qualcuno mi ha sconsigliato di scriverti - scrive Becciu – per non compromettere la mia situazione di condannato. È un consiglio che rifiuto. Un consiglio che non posso accettare. Anzi, l’essere stato ingiustamente condannato mi rende più libero di esprimermi. Nessuna condanna mi può impedire di essere cristiano, di parlare liberamente e di alzare la voce per esprimere solidarietà a chi soffre”. Secondo Becciu “quando si è innocenti si ha il dovere - e non solo il diritto - di testimoniare la verità, senza tatticismi di sorta. Per esperienza - prosegue - so quanto bene facciano all'anima la vicinanza e la solidarietà dei fratelli nella fede! La sofferenza tua è mia, è dei sacerdoti, delle consacrate, dei fedeli della diocesi e di tutte le persone che ti conoscono. Chi ti conosce sa bene con quale dedizione vivi il tuo impegno pastorale riservando agli ultimi e agli emarginati “la prima fila” non solo del cuore ma anche nelle opere quotidiane. Ci hai dato in questi anni l'esempio del coraggio e della dedizione totale verso il gregge che papa Francesco ti ha affidato. Sono certo che anche in questo difficile momento sarai di esempio nell'affrontare a testa alta la prova che ti è data da vivere”.

RIPRODUZIONE RISERVATA